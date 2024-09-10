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Ankara'da Pakistan savunma günü

Pakistan Savunma Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve çok sayıda davetli katıldı.

Ankara
08:50 - 10/09/2024 الثلاثاء
Güncelleme: 08:51 - 10/09/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.
Resepsiyona Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden stratejik bir işbirliğine dayandığını belirtti. Özellikle savunma sanayii, tarım, tekstil ve inşaat sektörlerinde büyük fırsatlar olduğunu vurgulayan Bolat, bu işbirliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi açıdan da önem taşıdığını ifade etti. Ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında %42 oranında artmasıyla, Pakistan ile belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabileceğini dile getirdi.

SAVUNMA ORTAKLIĞI

Pakistan'ın savunma sanayiindeki gücünü için,Bakan Bolat, Türkiye'nin de bu alanda başarılı projeler geliştirdiğini ve iki ülke arasında savunma işbirliğinin daha da derinleşmesi gerektiğini belirtti. Pakistan'ın özellikle tarım sektöründe önemli bir potansiyel sunduğunu ifade eden Bakan, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik uzmanlığını paylaşarak Pakistan ile ortak projeler geliştirebileceğini söyledi.

ANLAŞMALAR GENİŞLETİLEBİLİR

Bakan Bolat ayrıca, serbest ticaret anlaşmalarının genişletilmesi ve yeni yatırım alanlarının keşfedilmesi gerektiğini belirterek, Pakistan ile yapılacak işbirliğinin her iki ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ticaretle sınırlı kalmayıp, kültürel ve siyasi alanlarda da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye ve Pakistan’ın tarihten gelen dostluklarının daha sağlam bir zeminde ilerleyerek, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

İki ülke arasında imzalanan mevcut ticari anlaşmalara değinen Bakan Bolat, anlaşmaların hızlandırılmasını ve daha fazla sektörde işbirliğine gidilmesini teşvik ederek, bu sürecin iki ülke halkı için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

ŞEHİTLER ONURUNA YAPILDI

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, yaptığı konuşmada etkinliğin Pakistan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve istikrarına yönelik tehditlere karşı vatanı savunmak için canlarını veren herkesi onurlandırmak için yapıldığını belirterek, “Geçtiğimiz 77 yıl boyunca birkaç çatışma ve sayısız çatışma kışkırtması dışında Pakistan’a üç büyük savaş dayatıldı. Bu tür olaylar karşısında gösterdiğimiz azim, arkasında barışsever, cesur ve kendine saygılı ve ülkeleri için canlarını feda etmeye kararlı ulusların sadece güç ve saldırganlıkla yenilemeyeceğine dair bir ders bıraktı. Pakistan, Birleşmiş Milletler’in kendi kaderini tayin hakkı temel ilkesinin her zaman arkasında durdu. Bizler bugün Hindistan’ın yasadışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir’in çirkin bir şekilde askeri işgalini ve Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkının uluslararası hukukun her normuna ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak reddedilmesini unutamayız. Pakistan’ın mesajı, savaşın uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir çözüm olmadığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymanın tek uygulanabilir çözüm olduğudur. Pakistan, Birleşmiş Milletlerin barışı koruma çalışmalarına önde gelen bir katkıda bulunmuştur. Pakistanlı barış gücü mensupları, profesyonellikleri ve göreve olan bağlılıkları nedeniyle saygı ve itibar kazanmıştır. Teröre karşı savaşta genç ve masum okul çocukları da dahil olmak üzere tüm ulusumuzun yaptığı fedakarlıklar bugün dünya için bir sır değildir. Bugün yaptıkları fedakarlıklarla 240 milyonluk barışsever nüfusumuzun barışını ve istikrarını sağlayan şehitlerimize saygılarımı sunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

#Pakistan
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#Ömer Bolat
#Metin Gürak
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