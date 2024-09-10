Ankara'da Pakistan savunma günü

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her iki ülkenin çıkarlarına hizmet eden stratejik bir işbirliğine dayandığını belirtti. Özellikle savunma sanayii, tarım, tekstil ve inşaat sektörlerinde büyük fırsatlar olduğunu vurgulayan Bolat, bu işbirliğinin sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasi açıdan da önem taşıdığını ifade etti. Ticaret hacminin yılın ilk sekiz ayında %42 oranında artmasıyla, Pakistan ile belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılabileceğini dile getirdi.

SAVUNMA ORTAKLIĞI

Pakistan'ın savunma sanayiindeki gücünü için,Bakan Bolat, Türkiye'nin de bu alanda başarılı projeler geliştirdiğini ve iki ülke arasında savunma işbirliğinin daha da derinleşmesi gerektiğini belirtti. Pakistan'ın özellikle tarım sektöründe önemli bir potansiyel sunduğunu ifade eden Bakan, Türkiye'nin bu alandaki teknolojik uzmanlığını paylaşarak Pakistan ile ortak projeler geliştirebileceğini söyledi.

ANLAŞMALAR GENİŞLETİLEBİLİR

Bakan Bolat ayrıca, serbest ticaret anlaşmalarının genişletilmesi ve yeni yatırım alanlarının keşfedilmesi gerektiğini belirterek, Pakistan ile yapılacak işbirliğinin her iki ülkenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti. Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ilişkilerin sadece ticaretle sınırlı kalmayıp, kültürel ve siyasi alanlarda da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Türkiye ve Pakistan’ın tarihten gelen dostluklarının daha sağlam bir zeminde ilerleyerek, bölgesel ve küresel barışa katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

İki ülke arasında imzalanan mevcut ticari anlaşmalara değinen Bakan Bolat, anlaşmaların hızlandırılmasını ve daha fazla sektörde işbirliğine gidilmesini teşvik ederek, bu sürecin iki ülke halkı için olumlu sonuçlar doğuracağını ifade etti.

ŞEHİTLER ONURUNA YAPILDI