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Ankara'da 'panelci' operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Ankara'da 'panelci' operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

13:089/03/2025, Pazar
AA
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Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşların kişisel bilgilerini bir sistem üzerinden yasa dışı yollarla sorgulayan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün siber devriye faaliyetleri sonucunda, yasa dışı bir sorgu sisteminin kullanıldığı belirlendi.

Panel kullanımına önayak oldular

Sistemin, vatandaşların ikamet adresi, telefon numarası, yakınları ve meslek bilgileri gibi kişisel verilerinin yasa dışı şekilde sorgulanmasına olanak sağladığı tespit edildi. Bu kapsamda, Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 farklı adrese eş zamanlı siber operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, dijital materyallere de el konuldu.

#Ankara İl Jandarma Komutanlığı
#kişisel veriler
#siber devriye
#Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü

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