Ankara'da sağanak yağışlar etkili oluyor: Ev ve işyerlerini su bastı

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor.









Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.









Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

Sıhhiye semtinde çok sayıda araç su altında kaldı. Vatandaşlar kendi imkanları ile araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Belediye ekipleri metro girişlerinde olası su baskınlarının önlenmesi amacıyla tedbir aldı.





Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da öğleden sonra için kuvvetli sağanak uyarısında bulunmuştu.





Trafiğe kapatılan alt geçitler





Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saat 12.00'de başlayan ve devam eden yoğun yağışlar nedeniyle bazı alt geçitlerin trafiğe kapatıldığını bildirdi.





Şahin, şunları kaydetti:





"Ulaştırma Bakanlığı, Mamak Boğaziçi köprü, Sabancı Kız Yurdu, Keçiören Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Altındağ Altınsoy Köprü altı, Altındağ Mustafa Tuna, Samsun yolu Telekom, Çiftlik Kavşağı Yenimahalle yönü, Kurtuluş Trafik Ekipler Amirliği önü, Balgat Ehli-Beyt altgeçidi yönünde trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın dikkatine sunulur. Söz konusu bölgelerdeki olumsuzlukların giderilmesi için ekipler, yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir."





İlimiz genelinde 11.06.2023 tarihlinde saat 12.00 de başlayan ve devam eden yoğun yağış nedeniyle bildirilen kapalı alt geçitler aşağıya çıkarılmıştır:



Ulaştırma bakanlığı alt geçidi

Mamak Boğaziçi köprü alt geçidi

Sabancı kız yurdu alt geçidi

Keçiören Yavuz Sultan Selim köprü… — Vasip Şahin (@vasipsahin) June 11, 2023



