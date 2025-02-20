Ankara'da sahte içki ölümleri: Can kaybı 63'e çıktı 36 kişi de yoğun bakımda

Sahte içki can almaya devam ediyor. İstanbul'da başlayan sahte içki kaynaklı ölümler, Ankara'ya sıçradı.





Yılbaşından bu yana Ankara'da sahte içki kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı dün 61'di. Sayı bugün 63'e çıktı. 36 kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.





28 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca kaçakçılık ve olası kastla ölüme sebebiyet verme suçlarından başlatılan soruşturma dosyalarına Adli Tıp Kurumu'nun toksikoloji raporları da eklendi.





Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 28 şüphelinin tutuklandığı, 30 kişinin de adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi.





GERÇEĞİNDEN AYIRT EDİLEMİYOR

Sahte içkinin rengi, kokusu ve tadının ayırt edilemediği ifade ediliyor. Uzmanlara göre alkol alacaklar riske girmemek için bandrollü ürün tercih etmeli.



