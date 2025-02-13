Sahte içki taciri kendini böyle savundu: Satıcı değil içiciyim

Sahte içki nedeniyle yaşanan can kayıplarına ilişkin soruşturma sürüyor. Başkent Ankara’da 33 kişi, sahte içkiden hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar, kendilerini “Satıcı değil, içiciyiz” diye savundu.

Galericilik yapan V.K., hayatını kaybeden arkadaşı C.R.’nin ölümünden sorumlu olmadığını savundu.

V.K., “Ürettiğim alkollü içkileri sadece kendim tüketirim. Kimseye satmam, ikram etmem” dedi. İş yerinin üst katında sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilen V.K. bu malzemelerin ticaret amacıyla değil, kişisel kullanım için olduğunu iddia etti.





BABAMIN MEVLÜDÜ İÇİN ARADIM

Sahte alkol ticareti yaptığı iddialarını reddeden F.Ç., evinde bulunan 5 litrelik bidonla ilgili “Dışarıda buldum, içini suyla çalkaladım, buz yapmak için kullanacaktım” dedi. Mustafa U.’nun ölümünün ardından ifadesi alınan F.Ç., aralarındaki tek bağın arkadaşlık olduğunu belirterek “Babamın mevlüdü için yardım istemek amacıyla aramıştım” ifadelerini kullandı.





SİPARİŞ SOSYAL MEDYADAN

Soruşturmanın bir diğer şüphelisi A.S. ise kaçak alkolü sosyal medya üzerinden sipariş verdiklerini söyledi: "Facebook üzerinden bulduğum bir ilanla alkol sipariş ediyorduk. Arkadaşlar aralarında para toplar, ben ödemeyi yapardım."





1,2 TON SAHTE İÇKİ

Türkiye’nin dört bir yanında sahte içki operasyonları düzenleniyor. Tekirdağ'daki baskınlarda 700, Muğla’da ise 555 litre sahte içki ele geçirildi. Malatya’daki operasyonlarda 72, Bayburt’ta ise 20 litre etil alkole el koyuldu.



