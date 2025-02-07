İstanbul'da 86 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi

Sahte ve kaçak içkiyle mücadele sürüyor.
İstanbul Valisi Davut Gül, yılın ilk ayında sahte ve kaçak içkiye ilişkin yürütülen çalışmalarda, 190 şüphelinin yakalandığını ve 86 bin 274 litre sahte-kaçak içki ele geçirildiğini bildirdi.
İstanbul Valisi Davut Gül, 2025 Ocak ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı.
Vali Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde (AFAD) gerçekleştirilen toplantıda, İstanbul'un ocak ayı emniyet verilerini açıkladı.
Gül,
"İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzurudur"
anlayışıyla 63 bin 689 mesai arkadaşıyla, gece gündüz demeden halkın can ve mal güvenliği için çalıştıklarını belirtti.
"25 suç çetesine operasyon yapıldı"
"25 suç çetesine operasyon yapıldı"
Organize suçlarla mücadeleye yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Gül,
"Güvenlik güçlerimiz, İstanbul'da başarılı çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalar sonucunda 2025 yılının ilk ayında 25 suç çetesine operasyon yapıldı, 179 şahıs yakalandı, 90 şahıs tutuklandı, 66 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 5 milyar 9 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu"
diye konuştu.
Gül, kaçakçılığa yönelik yapılan çalışmalarda ise 473 operasyon yapıldığını, 597 kişinin yakalandığını, 21 kişinin tutuklandığını, 51 kişiye de adli kontrol tedbiri uygulandığını aktardı.
86 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
86 bin litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi
Sahte ve kaçak içkiyle mücadeleye yönelik çalışmalarla ilgili bilgi veren Gül,
"Sahte ve kaçak alkolle mücadele kapsamında 190 şahıs yakalandı, 11'i tutuklandı, 86 bin 274 litre sahte-kaçak alkol ele geçirildi. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadelemizde 371 denetimde 126 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen tüm bu kaçak ürünlerin piyasaya sürülmesinin engellenmesiyle 259 milyon lira vergi kaybı önlendi"
ifadelerini kullandı.
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