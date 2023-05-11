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Ankara'da terör örgütlerine operasyon: 20 zanlı gözaltına alındı

Ankara’da, PKK/KCK/PYD/YPG silahlı terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları istihbaratı üzerine 23 yabancı uyruklu şüpheliye yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

09:36 . 11/05/2023 Perşembe
DHA
23 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

23 yabancı uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK - PYD-YPG terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla bağlantısı olan ve geçmişte örgüt adına faaliyetlerde bulunan 23 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti.


Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından harekete geçen ekipler icra ettikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 20’sini yakalayarak gözaltına aldı.


Sınır dışı edilme kararı alındı

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı. Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) kategorisinde değerlendirilen zanlıların ise emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı’na teslim edileceği belirtildi.





#Ankara
#PKK
#YPG
#terör
#operasyon
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