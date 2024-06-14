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Ankara'da toptancılara operasyon: 95 ton sahte gıda ele geçirildi

Ankara'da Kurban Bayramı öncesi gıda toptancılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yenimahalle ilçesinde Gıda Toptancıları Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine düzenlenen operasyon sonucu piyasa değeri 35 milyon liralık 95 ton sahte gıda ele geçirildi.

20:10 - 14/06/2024 Cuma
DHA
Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu 95 ton sahte gıda ele geçirildi.
Ankara'da düzenlenen operasyon sonucu 95 ton sahte gıda ele geçirildi.

Ankara'da gıda toptancılarına yönelik operasyonda toplam 35 milyon lira değerinde 95 ton sahte gıda ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce 6 Haziran'da Yenimahalle ilçesinde 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirilmesi sonucu, benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili çalışma yapıldı.

Piyasa değeri 35 milyon liralık sahte gıda ele geçirildi

Gerçekleştirilen soruşturma sonucu bugün saat 15.00 sıralarında Gıda Toptancıları Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

KOM Şube Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü, Yenimahalle Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yapılan iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 35 milyon lira olan toplam 95 ton sahte gıda ele geçirildi.

Olayla ilgili, adli işlem başlatıldı.



#Sahte Gıda
#Ankara
#Operasyon
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