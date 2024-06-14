Ankara'da toptancılara operasyon: 95 ton sahte gıda ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nce 6 Haziran'da Yenimahalle ilçesinde 298 ton sahte peynir ve tereyağı ele geçirilmesi sonucu, benzeri üretim ve imalat yerleri ile ilgili çalışma yapıldı.