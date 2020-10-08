Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı

Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını döneminde eğitimlerin büyük bir kısmı uzaktan yapılıyor. Halk sağlığını korumak amaçlı yapılan bu uygulama Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de uygulanıyor.

GÜNDEM Kocaeli'de öğrencilere ücretsiz internet müjdesi

27 BİN AİLEYE ÜCRETSİZ İNTERNET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Kocaeli’de uzaktan eğitim alan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım sunduğu 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını açıklamıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK" DEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Belediye Meclis Toplantısı'nda belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocuklarına ücretsiz internet hizmeti sağlayacağını açıklamış ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söylemişti.

MANSUR YAVAŞ GEÇ KALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Tahir Büyükakın'ın geçtiğimiz günlerde bu müjdeyi zaten vermiş ve hizmet için çalışmalara star vermişti. Mansur Yavaş'ın, "Türkiye'de bir ilk olacak" dediği projede geç kaldı.

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OYNAT 00:21 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan meclis üyesine: Sana söz verirsem konuşursun! Alın mikrofonu! Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısında tansiyon bir anda yükseldi. Belediyenin pazarcı esnafına hangi yardımları yaptığını konu alan soru önergesine sinirlenen Başkan Yavaş, AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez'e bağırarak: ''Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın! Sana söz verirsem konuşursun. Alın mikrofonu'' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 03:56 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.



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