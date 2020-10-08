Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Mansur Yavaş Türkiyede ilk dedi ama geç kaldı Kocaelide bir ay önce başladı
EĞİTİM ANKARA KOCAELİ İNTERNET

Ankara'da ücretsiz internet projesini Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de Tahir Büyükakın bir ay önce başladı

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet müjdesi verdi ve bunun “Türkiye’de ilk” olduğunu dile getirdi. Ancak bir ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet duyurusu yapmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mansur Yavaş, AK Partili belediyenin başlattığı hizmeti ilk kendisi yapıyormuş gibi duyurdu.
Mansur Yavaş, AK Partili belediyenin başlattığı hizmeti ilk kendisi yapıyormuş gibi duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını döneminde eğitimlerin büyük bir kısmı uzaktan yapılıyor. Halk sağlığını korumak amaçlı yapılan bu uygulama Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de uygulanıyor.

Kocaeli'de öğrencilere ücretsiz internet müjdesi
GÜNDEM
Kocaeli'de öğrencilere ücretsiz internet müjdesi

27 BİN AİLEYE ÜCRETSİZ İNTERNET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Kocaeli’de uzaktan eğitim alan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım sunduğu 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını açıklamıştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, müjdeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR İLK" DEDİ

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Belediye Meclis Toplantısı'nda belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocuklarına ücretsiz internet hizmeti sağlayacağını açıklamış ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söylemişti.

MANSUR YAVAŞ GEÇ KALDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Tahir Büyükakın'ın geçtiğimiz günlerde bu müjdeyi zaten vermiş ve hizmet için çalışmalara star vermişti. Mansur Yavaş'ın, "Türkiye'de bir ilk olacak" dediği projede geç kaldı.

Ankara'daki 'berber krizi'nden detaylar: Mansur Yavaş'ın yardımları yerine ulaşmamış
GÜNDEM
Ankara'daki 'berber krizi'nden detaylar: Mansur Yavaş'ın yardımları yerine ulaşmamış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti: Masada Ankara'nın sorunları var
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş’ı kabul etti: Masada Ankara'nın sorunları var

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım
GÜNDEM
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dili sürçtü: Aklım İstanbul'da ne yapayım

AK Parti'den Mansur Yavaş'a sert tepki: Su faturalarındaki hata kanıtlanmazsa istifa edecek misin?
GÜNDEM
AK Parti'den Mansur Yavaş'a sert tepki: Su faturalarındaki hata kanıtlanmazsa istifa edecek misin?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan meclis üyesine: Sana söz verirsem konuşursun! Alın mikrofonu!
OYNAT 00:21
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'tan meclis üyesine: Sana söz verirsem konuşursun! Alın mikrofonu!
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı toplantısında tansiyon bir anda yükseldi. Belediyenin pazarcı esnafına hangi yardımları yaptığını konu alan soru önergesine sinirlenen Başkan Yavaş, AK Partili Meclis Üyesi Ali İhsan Ölmez'e bağırarak: ''Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın! Sana söz verirsem konuşursun. Alın mikrofonu'' ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
OYNAT 03:56
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Ünal: Yavaş'ın bizden istediği parayla Ankara'nın değil asbestli, yeni boruları bile değiştirilir
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Fatih Ünal, Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın asbestli borularla ilgili çalışmasına AK Parti grubunun engen olduğu iddialarına cevap verdi. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ünal, şu ifadeleri kullandı: Pandemi gündemiyle toplanan belediye meclisinde bu konuyu gündeme getirdiler. Borçlanma için istenen rakam 350 milyon lira. Söz konusu asbestli boruları değiştirme işinin maliyeti ise 20 milyon lira. 350 milyon lira ile Ankara'nın yeni borularının bile değişimi yapılır. ASKİ'nin bütçesi 3 milyar TL. 20 milyon küçük bir rakam. Bu yapılanlar algı operasyonundan başka bir şey değil.

''Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insan Ankara'yı nasıl yönetecek bilmiyorum''
OYNAT 00:00
''Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insan Ankara'yı nasıl yönetecek bilmiyorum''
Eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasındaki rant ve rüşvet iddiasıyla ilgili Sinan Aygün, basın toplantısı düzenledi. Mansur Yavaş'ı bilgisizlikle suçlayan Aygün, ''Bu kadar bilgisiz, bu kadar cahil bir insan Ankara'yı nasıl yönetecek bilmiyorum. Gerçekten Ankara'yı çok kötü günler bekliyor ben size söyleyeyim'' diye konuştu.


Abone Ol Google News
Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Milyon dolar ediyordu 64 dolara sattılar

Üzerinde Mao'nun şiirinin yazdığı eser hırsızlarca çalınmıştı.
Dolu naylon fiyatını katladı

Dolu naylon fiyatını katladı

'​Daha önce 20 liraya aldığımız naylonların fiyatı 4 katına çıktı'...
CHPli Çeviközden Kapalı Maraş çıkışı: Salam keser gibi açılmaması gerekirdi

Kapalı Maraş bölgesinin bir kısmı halkın kullanımına açıldı.

Burası aslında pazar yeri

Burası aslında pazar yeri

​Dolu korkusuyla tıka basa otomobillerle doldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihimizde sömürgecilik yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Afrika Ekonomi ve İş Forumu Açılış Oturumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelede Türkiye'nin sağlam sağlık alt yapısıyla salgını en rahat göğüsleyen ülkelerden biri olduğunu belirten Erdoğan, "Batılı gelişmiş ülkelerin maske savaşlarına giriştiği dönemde Afrika ülkeleri kaderlerine terk edildi. Biz, din, dil, ırk, renk ayrımı yapmadan 154 farklı ülkenin 8 uluslararası kuruluşun destek çağrısına müspet cevap verdik." ifadelerini kullandı. Kıtayla 1000 yıllık bağı olan Türkiye'nin Afrika ile kader ortağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz asla kısa vadeli çıkarlar peşinde değiliz. Biz birlikte başarmayı, birlikte yürümeyi istiyoruz. Tarihinde sömürgecilik lekesi bulunmayan bir ülke olarak buyurgan, tepeden bakan bakışı reddediyoruz." dedi.

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı
Gündem

Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet müjdesi verdi ve bunun “Türkiye’de ilk” olduğunu dile getirdi. Ancak bir ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet duyurusu yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'Kapalı Maraş' mesajı: 46 yıl sonra yeniden insan sesleriyle doldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs'ın 46 yıl önce yerleşim ve iskana kapatılan "Kapalı Maraş" bölgesinin yeniden insan sesleriyle dolduğunu belirtti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.