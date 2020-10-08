Ankara'da ücretsiz internet projesini Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de Tahir Büyükakın bir ay önce başladı
Mansur Yavaş 'Türkiye’de ilk' dedi ama geç kaldı: Kocaeli'de bir ay önce başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarına ücretsiz internet müjdesi verdi ve bunun “Türkiye’de ilk” olduğunu dile getirdi. Ancak bir ay önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal yardım alan ailelerin çocukları için ücretsiz internet duyurusu yapmıştı.
Çin'in Wuhan kentinden başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını döneminde eğitimlerin büyük bir kısmı uzaktan yapılıyor. Halk sağlığını korumak amaçlı yapılan bu uygulama Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli’de de uygulanıyor.
27 BİN AİLEYE ÜCRETSİZ İNTERNET
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından verdiği müjde ile Kocaeli’de uzaktan eğitim alan, il ve ilçe sosyal yardımlaşma vakıfları ile Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal yardım sunduğu 27 bin aileye ücretsiz internet hizmeti sağlanacağını açıklamıştı.
"TÜRKİYE'DE BİR İLK" DEDİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Ankara Belediye Meclis Toplantısı'nda belediyeden sosyal yardım alan vatandaşların çocuklarına ücretsiz internet hizmeti sağlayacağını açıklamış ve bunun Türkiye'de bir ilk olduğunu söylemişti.
MANSUR YAVAŞ GEÇ KALDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Başkan Tahir Büyükakın'ın geçtiğimiz günlerde bu müjdeyi zaten vermiş ve hizmet için çalışmalara star vermişti. Mansur Yavaş'ın, "Türkiye'de bir ilk olacak" dediği projede geç kaldı.