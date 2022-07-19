Gündem Ankarada üniversite tanıtım günleri başlıyor
YEREL GÜNDEM

Ankara’da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Altındağ Belediyesi tarafından, Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek Üniversite Tanıtım Günleri’nde 80’den fazla devlet ve vakıf üniversitesi yer alacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ankara’da üniversite tanıtım günleri başlıyor
​Ankara’da üniversite tanıtım günleri başlıyor

Üniversiteler Altındağlı gençlerin ayağına geldi. Bu yıl YKS sınavına girip tercih yapmaya hak kazanan gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için “Üniversite Tanıtım Günleri” organize edildi. 22-24 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek “Üniversite Tanıtım Günleri”nde, 80’den fazla üniversite bir araya gelecek. Söyleşilerin, tercih rehberlerinin ve birbirinden eğlenceli pek çok aktivitenin yer alacağı etkinlik, gençleri eğlendirmekle kalmayıp, tercih sürecinde yollarını aydınlatacak. 3 gün sürecek etkinlikte, gençleri bir de sürpriz bekliyor. Sevilen müzik grubu Gripin, 23 Temmuz akşamı saat 21:00’de Başkent Millet Bahçesi’nde sahne alacak.

“Hayırlısı ne ise, o olsun...”

Altındağlı gençlerin karar sürecine destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Gençlerimizin yıl boyunca nasıl çalıştıklarını, ne denli emek verdiklerini yakından gördüm. Kütüphanelerde ter döktüler, çalıştılar, başardılar. Şimdi karar zamanı... 80’den fazla üniversiteyi ayaklarına kadar getirdik. 3 gün boyunca detaylıca inceleyip karar verebilirler inşallah... Tüm gençlerimiz için hayırlı olan ne ise, onun gerçekleşmesini temenni ediyorum. Verecekleri karar, en doğru tercihleri olsun inşallah...” dedi. Başkan Balcı, tüm gençleri, 22-24 Temmuz tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde buluşmaya davet etti.

5 öğrenciye burs desteği

Üniversite Tanıtım Günleri kapsamında ayrıca, Altındağ Belediyesi standını ziyaret ederek form dolduran 5 öğrenciye ise 1 yıl boyunca aylık 500 TL burs imkanı verilecek. Burs kazanan öğrenciler çekilecek kura ile belli olacak.

Ceset bulmak için kullanılacak

Ceset bulmak için kullanılacak

​Liseli öğrenciler yaptı: Türkiye'de bir ilk olacak.
Sadece 15 gün sürüyor

Sadece 15 gün sürüyor

Tüm köylüler seferber oluyor.
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi kararı

​Cumhurbaşkanı'nın fesih kararının iptal istemi reddedildi.

​İranlı mevkidaşı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Yarımadayı bayram tatilinde 168 bin kişi ziyaret etti.

​Model model Türkiye'de satılan elektrikli otomobiller...

Ülke için büyük devrim: Hedef 3 bin 700 ton.

​Toplam araç sayısı 25 milyonu aştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.