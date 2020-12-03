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Gündem Ankarada vicdansızlığa yetkililer el koydu Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında
ANKARA

Ankara'da vicdansızlığa yetkililer el koydu: Bodrumda bulunan 68 köpek koruma altında

Ankara'daki bir binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek, belediyenin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesildiği iddiasıyla ilgili inceleme başlatılırken, sonuca göre de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
68 köpek gözlem altına alındı.
68 köpek gözlem altına alındı.

Keçiören ilçesinde bulunan binanın bodrum katında, hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek beslendiği ihbarı üzerine, söz konusu adrese baskın yapıldı. Kontrolde 23'ü yavru 68 köpeğin kafeslerde uygunsuz koşularda tutulduğu belirlendi. Köpekler, Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne teslim edilirken, köpekleri bodrumunda tutan şüpheliye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 5'inci Maddesi gereğince hayvan başına 181 TL olmak üzere toplam 12 bin 308 TL ceza uygulandı.

Ses tellerinin kesildiği iddiası var

Köpekler, Keçiören Belediyesi Hayvan Barınağı'nda gözlem altına alındı. Ses telleri kesildiği iddia edilen köpeklerden 4'ü, bu durumun tespit edilebilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülerek incelemeye alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesildiği tespit edilmesi durumunda şüpheli hakkında 'hayvanlara eziyet' suçundan soruşturma başlatılacağı belirtildi.

Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor
OYNAT 00:53
Binanın bodrumunda bulunan 68 köpek tedaviye alındı: Hayvanların bazılarının 'ses telleri' alındığı iddia ediliyor
Ankara'da, binanın bodrumunda kafeslerin içinde elverişsiz koşullarda tutulan farklı cinslerde 23'ü yavru 68 köpek, Keçiören Belediyesinin hayvan barınağında gözlem altına alındı. Köpeklerin ses tellerinin kesilmesi ile ilgili inceleme başlatılırken, sonuca göre de şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.


Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu
GÜNDEM
Ankara'da binanın bodrumunda 68 köpek bulundu

"Ticareti yapılıyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, barınağı ziyaret ederek köpeklerin durumu hakkında bilgi aldı. Başkan Altınok, köpeklerin tedavilerine başlandığını belirterek, "Köpekler çok bakımsız ve ticareti yapılıyor. Köpeklerde bir travma hali var, bunu görüyoruz. Temizlikleri, bakımları hatta beslenmeleri bile tam yapılmamış. Bir kısmının da ses telleri kesilmiş. Ses tellerinin kesildiğinin tespiti için 4 tanesini veterinerlik fakültesine gönderdik. Hayvanlar ses çıkarmasın ve komşular şikayette bulunmasın diye kesildiğini düşünüyoruz. Ya da sahiplenenler de bazen köpeğin çok sesinin çıkmamasını istiyor, ondan dolayı da kesmiş olabilirler. Biz köpekleri teslim aldık, bakımlarını ve temizliklerini hızla yapıyoruz. Veteriner kliniğimizde tedavileri yapılmaya devam ediyor" dedi.

Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası verildi
HAYAT
Patileri kesilen Pamuk'un sahibi ve komşusuna para cezası verildi


  • Başkan Altınok, köpeklerin bakımları yapıldıktan sonra sahiplendirileceğini söyleyerek, "Bunlar pahalı cins en çok rağbet gören köpekler, çocuklarımızdan isteyenlere sahiplendireceğiz. İnşallah bu güzelleri sıcak bir yuvaya teslim edeceğiz. Veteriner fakültemizden ses telleriyle alakalı bir sonuç geldikten sonra, ayrıca eziyetten, zulümden ve işkenceden bir suç duyurusunda daha bulunacağız" ifadelerini kullandı.


Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 lira cezaya 4 taksit
FOTOĞRAF 5
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Havza'ya bağlı Memduhiye Mahallesi'nde ön ayakları kesilmiş halde bulunan 'Pamuk' isimli köpek için HAYTAP Samsun Temsilciliği harekete geçti. İlçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, Pamuk'u Samsun'a getirdi.
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Yaralı köpek, HAYTAP'ın desteği ile özel hayvan kliniğinde tedavi edildi. Aşırı kan kaybına rağmen Pamuk, hayati tehlikeyi atlattı. Pamuk daha detaylı bir tedavi görebilmesi için Ankara'ya götürüldü. Ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, Pamuk'un sahibi H.S.'ye 181 TL, köpeğin patilerini kesen komşusu S.Ç.'ye de 628 TL ceza uyguladı. Cezaların 4 taksitle ödenebileceği öğrenildi. HAYTAP yetkilileri ise sosyal medyada 'Patilerinin kesilen bedelinin 181 TL olduğunu Pamuk'a kim açıklamak ister?' paylaşımı yaptı.
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HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, kesilen bu cezayı köpeğe kimin açıklayacağını sordu. Antep, Yani çok komik bir rakam ve çok üzücü. Türkiye'yi değil dünyayı salladı Pamuk'un durumu. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Büyük bir ihtimalle sahipleri de buna itiraz edecektir zaten bunu da ödemeyeceklerdir. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart. Onun dışında tecavüzler, istismarlar, kesilmeler yani zevk için yapılan hiçbir şey engellenemeyecek” dedi.
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Yasa talebinin defalarca talep edildiğini belirten Antep, “Hayvanların kısırlaştırılması, mal olarak görülmemeleri belediyelerinde bu cezaya tabi olmaları gerekiyor. Çünkü bu hayvanların üremelerinin sebebi kısırlaştırma yapmayan belediyelerdir. Üretimin durdurulmasını istiyoruz. Petshop dükkanlarının can satışının, balık da olsa hayvan satışının durdurulmasını istiyoruz. Hayvanat bahçelerinin kapatılmasını istiyoruz. Hayvan sonuçta bu bir can, Allah'ın sessiz kulları ve bu yasa çıkmadığı sürece Pamuk olayı gibi vakalar görmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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Pamuk'un kesilen patileri için verilen 809 lira cezaya 4 taksit
Samsun'un Havza ilçesinde ateşli silahla vurulduktan sonra tedavi için patileri kesildiği belirlenen 'Pamuk' isimli köpeğin sahibi H.S.'ye verilen 181 TL ceziaile kesim işlemini yapan komşusu S.Ç.'ye verilen 628 TL cezanın 4 taksitle ödenebileceği ortaya çıktı. HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, "Çok komik bir rakam ve üzücü. Böyle bir rakam yok ve bunu bir de dört takside bölüyorlar. Ağır hapis cezaları, en az iki yıldan başlayarak verilmeli. Siciline kayıt yaptırılarak yasada bunun bu şekil düzenlenmesi şart" dedi.


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