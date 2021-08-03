Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak

İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı

İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü.