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ANKARA

Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak

Son bir haftadır yurdun birçok noktasında çıkan yangınlarla mücadele edilirken, çok sayıda ilde ormanlara giriş yasaklandı. Son olarak Ankara'da da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi.

Haber Merkezi İHA
Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi.

İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
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İstanbul'da giriş yasağının ardından ormanlar boş kaldı
İstanbul'da orman yangınlarıyla mücadele kapsamında, artan sıcaklar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 30 Temmuz ile 31 Ağustos tarihleri arasında ormanlara girmek, orman çevresinde ve içinde mola vermek ve orman alanlarında piknik yapmak İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı. Yasağın başlamasıyla İstanbul Aydos Ormanında Mesire alanları boş kaldı. Ayrıca ormanın bazı bölgelerine şerit çekildiği görüldü.


İstanbul ve 11 ilde ormanlık alanlara giriş yasaklandı
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