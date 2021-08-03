Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak
Son bir haftadır yurdun birçok noktasında çıkan yangınlarla mücadele edilirken, çok sayıda ilde ormanlara giriş yasaklandı. Son olarak Ankara'da da havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangal yakılmasına ara verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yangınlarla mücadelede itfaiye personelimiz ve halkımız can pahasına mücadele ederken üzerimize düşeni yapmalıyız. Ankara’da havai fişek kullanımı ve belediyemize ait mesire alanlarında mangal ve ateş yakılmasına ara veriyoruz. Tedbirlere hep birlikte uyarak bugünleri aşacağız” dedi.