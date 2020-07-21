Ankara'da yaşlı çift alevlerin arasında kaldı: Gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

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Baraj boşaltılacak: 5 Ocak tarihinden bu yana kayıp olan Gülistan için Bakan Soylu talimat verdi

Tunceli’de 5 Ocak’tan bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’nun ailesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Abla Aygül Doku, “Bakan Soylu, Dinar Köprüsü çevresindeki bütün suyun kurutulacağını ve bu sürecin 15 gün içinde tamamlanacağını bize söyledi” dedi.