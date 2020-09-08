Ankara'daki 'berber krizi'nden detaylar: Mansur Yavaş'ın yardımları yerine ulaşmamış

Mecliste yaşanan tartışmada Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan yardımların yerine ulaşmadığı şeklinde şikayetler olduğunu dile getirince Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankara’da bin 800 berber ve kuaför başvurmuş ve bunların tamamına da para yatırılmış. Listesini Ankara Ticaret Odası Başkanlığından aldık" dedi.

Yavaş, canlı olarak Berberler Odası Başkanı Sezai Kara'yı telefonla ararken Kara da "Biz belediyeye 3 bin kişilik liste verdik. Ayrıca tüm berberlere yardım yapılmadı. Bizi arayıp şikayet eden berberler var" diyerek durumu izah etti.

AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan.

YARDIM ALMAYANLAR VAR

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sinan Burhan ise "Mansur Bey listeyi Berberler Odası'ndan değil Ticaret Odası'ndan almış. İkinci olarak 1800 berber var diyor. Berberler odasında 3 bin berber kayıtlı. Bir başka konu şu. 1800 berbere yardım edilmiş olsa bile Mansur Bey’in dediğine göre 1400 berber hiç yardım alamamış. Kaldı ki başvuranlar içine yardım alamayanlar var. Bu konuda berberler odası yönetim kurulu üyesi dahi ben yardım almadım ispatlarım diyor” ifadelerini kullandı.

Konuyu Sinan Burhan’a söyleyerek olayın mecliste gündeme gelmesini rica eden isim ise Ankara Berberler Odası Yönetim Kurulu üyesi Ümit Özdek ise tartışmanın detaylarını anlattı.

Özdek, kısıtlamalar nedeniyle dükkanlarının kapalı olduğu Mart-Nisan dönemi için Büyükşehir Belediyesi’nin bir yardım çalışması olduğunu söylerken bahsedildiği şekilde yardım alabilmeleri için kendisine de mesaj gönderildiğini belirtti. Mesajda kendilerine bir kart geleceğini ve o karta 500 TL yükleneceği bilgisi bulunduğunu söyleyen Özdek başvuru yapmasına rağmen kartın gelmediğini anlattı. “Bana hiç kart gelmedi, bazı arkadaşlara kart geldi ama yükleme yapılmadı. Bunun üzerine belediyeden yeni mesaj geldi ve bir link üzerinden başvuru yapmamız istendi. Ancak o link çöktü. Sonraki günlerde ikinci bir link gönderdiler. Oradaki başvuru formunu da doldurduk ama hiçbir sonuç alamadık. Ben yardımı alamadım. Benim bölgemde de alanı görmedim. ‘Kimse almadı’ dersen yalan olur. Ama kendi çevremden alan olmadı” diye konuştu.

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Haber7.com'a konuşan ve Mansur Yavaş’ın “Siyaset yapıyorlar” sözüne de cevap veren Özdek, “Siyaset yapmadım, kimseye ‘yalancı’ demedim. Ortada bir siyaset yok. Vatandaş olarak soruyorum. Ben başvuruları yaptım ama neden yardım alamadım. Burada başkanı da yanlış yönlendirdiklerini, bilgilendirdiklerini düşünüyorum. Çünkü başkan listenin Ticaret Odasından geldiğini söylüyor. Ticaret Odasına kayıtlı arkadaşlar Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na üye değiller” ifadelerini kullandı.

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