Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Meclis'e giriş-çıkışlar durduruldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönemin ikinci yasama yılına bugün başlayacak. TBMM'nin yasama yılına bugün başlayacak olmasını fırsat bilen teröristler ise Ankara'yı kana bulamak istedi.
Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binası önüne hafif ticareti araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri kendisini patlatırken uzun namlulu silahla ateş açan diğer terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.
Ankara Emniyeti'nin teyakkuza geçtiği olay sonrası siyasiler, TBMM'nin açılacağı günde gerçekleşen saldırıya ilişkin peş peşe çok sert tepki mesajları yayınladı.