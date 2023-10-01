Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

İçişleri Bakanlığımızın önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarımıza, Bakanlığımıza ve Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmalar ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir. Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.