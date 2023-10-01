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Ankara'daki bombalı terör saldırısının ardından siyasilerden sert tepki

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın önünde iki terörist tarafından bombalı saldırı girişimi düzenlendi. Bakan Yerlikaya, teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Terör saldırısı girişiminin ardından siyasiler peş peşe tepkiler geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacak" dedi. Adalet Bakanı Tunç, olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturmanın tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürüleceğini belirtti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir" derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz" derken, Ticaret Bakanı Ömer Bolat da "Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır" açıklamasında bulundu.

Seren Som
11:39 . 1/10/2023 Sunday
Yeni Şafak
Meclis'e giriş-çıkışlar durduruldu.

Meclis'e giriş-çıkışlar durduruldu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. dönemin ikinci yasama yılına bugün başlayacak. TBMM'nin yasama yılına bugün başlayacak olmasını fırsat bilen teröristler ise Ankara'yı kana bulamak istedi.

Ankara'daki İçişleri Bakanlığı binası önüne hafif ticareti araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı girişiminde bulundu. Teröristlerden biri kendisini patlatırken uzun namlulu silahla ateş açan diğer terörist polis tarafından etkisiz hale getirildi. Saldırıda 2 emniyet mensubu hafif yaralandı.


Ankara Emniyeti'nin teyakkuza geçtiği olay sonrası siyasiler, TBMM'nin açılacağı günde gerçekleşen saldırıya ilişkin peş peşe çok sert tepki mesajları yayınladı.

İşte o mesajlar:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır. Kahramanlarımıza acil şifalar diliyorum. Son Terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz amansızca devam edecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
Türkiye Cumhuriyeti devleti toplumsal huzur ve güvenliği sağlama hususunda tavizsizdir. Terör örgütleri ve arkasındaki destekçileri ne yaparlarsa yapsınlar asla emellerine muvaffak olamayacaklardır. Bilinsin ki terörün kökü milli birlik ve dayanışma ruhuyla kazınacaktır. Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaralanan kahraman polislerimize acil şifa temennilerimle birlikte, Türk polis teşkilatına, aziz milletimize ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
Bu sabah İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde düzenlenen saldırıda yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristleri ve arkalarındaki güçleri bertaraf etmek için kararlı bir şekilde mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin ve kurumlarımızın daima yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Milletimiz ve devletimiz, hain güçlere fırsat vermeyecek, birlik ve beraberlik içinde mücadelesini sürdürecektir. Milletimize ve memleketimize geçmiş olsun.

Adalet Bakanı Tunç:
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Yaralı polislerimize acil şifalar diliyorum.Hain saldırı ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Olayla ilgili görevlendirilen Başsavcıvekili koordinasyonunda soruşturma tüm yönleriyle geniş çaplı şekilde sürdürülecektir. Bu saldırılar Türkiye'nin terörle mücadelesine hiçbir şekilde engel olamayacaktır. Terörle mücadelemiz daha da kararlı bir şekilde devam edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Terörü lanetliyoruz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Ankara’da bombalı saldırı girişiminde bulunan teröristler güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bu alçak terör saldırısını engellerken yaralanan kahramanlarımıza şifa diliyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
İçişleri Bakanlığımızın önündeki terör saldırısı girişiminde hafif yaralanan emniyet mensuplarımıza, Bakanlığımıza ve Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İki teröristin etkisiz hale getirildiği saldırı girişimi sonrası gerekli tahkikat ve çalışmalar ilgili kurumlarımızca titizlikle yürütülmektedir. Tüm benzeri süreçlerde olduğu gibi bu süreçte de vatandaşlarımızın dezenformasyon faaliyetlerine karşı duyarlı olmalarını, resmî kaynaklardan yapılan bilgilendirmelere itibar etmelerini önemle rica ediyoruz. Medyamızın da konuya ilişkin haber faaliyetlerine sorumluluk bilinci içerisinde devam etmelerinin önemini bir kez daha vurgulamak isteriz. Terörün Türkiye siyasetini dizayn etmesine asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemizi her alanda sürdüreceğiz.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:
İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğüne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırının savuşturulmasında yer alan kahraman Polis Memurlarımızı kutluyor, yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum ve başta İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Bakanlığımızın tüm personellerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz terörün her türlüsünün kökünü kurutmaya kararlıdır.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan:
Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğümüze yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Bu alçak saldırıda yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, İçişleri Bakanlığımız personeline ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terörle mücadelemizi yurt içi ve yurt dışında kararlılıkla sürdüreceğiz.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar:
Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleştirilen hain terör saldırısında yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyor, birliğimize ve kardeşliğimize kast eden bu alçak saldırıyı lanetliyorum.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Ankara'da İçişleri Bakanlığı önünde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan kahraman emniyet mensuplarımıza acil şifalar diliyorum. Terörle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:
Ankara Kızılay’da İçişleri Bakanlığımız önünde gerçekleştirilen alçak saldırıyı lanetliyorum. Yaşanan çatışmada yaralanan iki kahraman polis memurumuza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzur ve güvenliği için hainlerle mücadele etmeye devam edecek; her türlü terör girişiminin karşısında kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay:
Ankara’da yaşanan hain bombalı saldırı eyleminde yaralanan kahraman polislerimize acil şifalar diliyorum. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kastedenlere asla fırsat vermeyeceğiz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe:
Ankara’da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yapılan hain saldırı sonucu hafif yaralalanan polis memurlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan hiçbir terör saldırısı asla amacına ulaşamayacaktır.






#Ankara
#İçişleri Bakanlığı
#Terör Saldırısı
#Bomba
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