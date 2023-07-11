Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'nin uyarıları birçok ilde etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz Bölgesi yine nasibini aldı. Selden en çok etkilenen Bartın, Sakarya, Karabük, Düzce, Ordu, Zonguldak, Kastamonu, Çorum ve Erzincan oldu. Yağış ve heyelanlar nedeniyle Bolu Dağı Tem Otoyolu'nun İstanbul istikameti ile Karadeniz Sahil Yolu ve Zonguldak-İstanbul Karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan nedeniyle kapatılan Anadolu Otoyolu'nda çalışmalar başlatıldı. Peki Ankara-İstanbul yolu ne zaman açılacak? İşte kapanan yollar ile ilgili son durum gelişmeleri.