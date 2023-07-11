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Ankara'daki FETÖ soruşturmasında 30 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

09:31 . 11/07/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SPK uzman yardımcılığı soruşturmasında da 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2013 yılı Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı sınav soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak sınavda başarılı olan ve atamaları yapılan 20 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 7 ilde eş zamanılı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

#Ankara
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#soruşturma
#gözaltı
1 saat önce
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