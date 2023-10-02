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Ankara’daki hain saldırı girişiminde bulunan teröristlerden birinin kimliği belli oldu

İçişleri Bakanlığı, Ankara’daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucunda, teröristlerden birinin BTÖ (PKK/KCK) üyesi ’Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz olduğu tespit edilmiştir. Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Seren Som
13:32 . 2/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
BTÖ (PKK/KCK) üyesi ’Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz

BTÖ (PKK/KCK) üyesi ’Kanivar Erdal’ kod adlı Hasan Oğuz

Ayrıntılar geliyor...


#Ankara
#PKK
#İçişleri Bakanlığı
28 dakika önce
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