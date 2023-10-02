Ankara'daki hain saldırıda Rus ve Amerikan detayı

Türkiye, dün sabah saatlerinde bir terör saldırısı ile sarsıldı.

Ankara'da yaşanan saldırının hedefi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü kapısındaki emniyet güçleriydi.

Kayseri'de veteriner sahibini öldürerek gaspettikleri ticari araçla bölgeye gelen 2 teröristten biri kendini patlattı, diğeri ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

2 polis yaralandı

Büyük paniğe neden olan olayda 2 polis ise hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından başlatılan soruşturmada, teröristlerden birinin PKK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan ekipler araştırma ve soruşturmaya devam ediyor.

Kullandıkları silahlar Rus ve ABD malı

Bu kapsamda hainlerin saldırıda kullandıkları silahlar dikkat çekti.

Katillerin kullandıkları silahlar hem Rus hem de ABD malı çıktı.

Olay yerinde ele geçirilen roketatarın Sovyetler Birliği döneminde üretilen ve Suriye'de rejime ve PKK terör örgütüne hibe edilen silahlar arasında olan Rus RPO-A Shmel roketatar olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen teröristin üzerindeki silah ise ABD üretimi.

Hain terörist polislerimize, beraberinde getirdiği ABD malı COLT M4 Carbine tüfeği ile saldırdı.

Teröristlerin üzerinde çıkan silahlar

Ayrıca teröristlerin üzerinde yine ABD ve Rus yapımı birçok silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından teröristlerin beraberinde, 9 bin 700 gram RDX C-4 patlayıcı madde, 3 el bombası, bir Glock marka susturucu takılı tabanca, bir Blow marka tabanca, bir AK-47 marka uzun namlulu silah getirdikleri açıklandı.

DEAŞ ile mücadele bahanesi ile PKK'ya silah yardımı

Bu iki silah da gerek Afganistan gerek Körfez Savaşı gerekse Irak ve Suriye'de aktif şekilde kullanıldı.

Silahlar, DEAŞ'a karşı mücadele bahanesi ile PKK'lı teröristlere hibe edildi.

Özellikle ABD, helikoptere varıncaya kadar silah mühimmat ve yaşamsal desteğini PKK'ya vermekten çekinmiyor. Arazi araçları ve silahları, zaman zaman tır konvoyları ile PKK kontrolündeki Suriye topraklarına sevk ediyor.