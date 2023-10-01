Ankara’daki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı getirildi

Ankara'da terör saldırısı
Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın Kızılay binası önünde patlama sesi duyuldu. Patlamanın ardından silah sesleri geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Saat 09.30 sıralarında İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombalı saldırı eyleminde bulunmuştur. Teröristlerden biri kendini patlatmış, diğer terörist etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateş sırasında 2 Emniyet mensubumuz hafif biçimde yaralanmıştır" açıklamasında bulundu
Yayın yasağı getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: 01.10.2023 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısına, teröristler tarafından yapılan saldırı nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Gerçekleştirilen saldırı olayına ilişkin olarak Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli ve yayın yasağı kararı verilmiştir.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Ankara'daki saldırı girişimi sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ankara’daki terör saldırısı sonrasında ilgili mahkeme tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir. Yayıncılarımızın yasak kararına titizlikle uymaları önemlidir. Duyarlı basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum." dedi.