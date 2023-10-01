Ankara'daki terör saldırısında 'cinayet' detayı: Veterineri öldürüp aracını gasp etmişler

Ankara, Kızılay çevresinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi birçok noktadan duyulurken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kızılay çevresinde meydana gelen patlamanın nedeninin bombalı saldırı girişimi olduğunu belirtirken teröristlerden birinin kendini patlattığını, diğerinin ise etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Teröristlerle güvenlik güçleri arasındaki çatışma anlara böyle görüntülendi.