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Ankara'daki terör saldırısında 'cinayet' detayı: Veterineri öldürüp aracını gasp etmişler

Ankara’da sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı binasına bombalı saldırı girişimi düzenleyen iki teröristin Kayseri’de bir veterineri öldürerek aracını gasp ettikleri ortaya çıktı.

13:49 . 1/10/2023 Pazar
IHA
Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'de yaşayan veteriner Mikail Bozloğan'a ait olduğu öğrenildi.

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'de yaşayan veteriner Mikail Bozloğan'a ait olduğu öğrenildi.

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlattı, biri etkisiz hale getirildi, 2 polis de hafif şekilde yaralandı.

Alçak saldırıyla ilgili detaylar da gelmeye devam ediyor.

Teröristlerin olay yerine geldiği aracın Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan veteriner Mikail Bozloğan'a ait olduğu, Bozloğan'ın gece saatlerinde yakın mesafeden ensesinden silahla vurularak öldürülüp aracının gasp edildiği öğrenildi.




#Ankara
#Terör Saldırısı
#Veteriner
#Kayseri
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