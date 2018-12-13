Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Valilik'ten açıklama

Bu sabah saat 06.30’da Ankara YHT Garı’ndan Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) üst geçidin ayağına çarptığı iddia edilmişti. Ancak Valilik açıklama yaparak kazanın sebebini banliyö treni ile çarpıştığını duyurdu. Kaza sonrası kurtarma çalışmaları devam ederken Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi.

ANKARA VALİLİĞİ: YHT İLE BANLİYÖ TRENİ ÇARPIŞTI

Kazayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ankara'dan Konya'ya giden YHT, banliyö treni ile çarpıştı" denildi.

ANKARA VALİSİ ŞAHİN: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 43 YARALI VAR

Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. 43 yaralı, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı."

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ

Ankara Valiliği kazada biri makinist 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAF 53 Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ankara'da tren kazası Ulaştırma Bakanlığı, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in yol kontrolü yapan lokomotife çarptığını açıkladı. Trenin lokomotife çarpması sonucu iki vagon devrildi. Ankara Valisi Vasip Şahin kazada 4 kişini öldüğünü 43 kişinin de yaralandığını açıkladı.







