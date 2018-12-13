Ankara’daki Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Valilik'ten açıklama
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in yaptığı kaza ile ilgili Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, Yüksek Hızlı Tren'in banliyö treniyle çarpıştığını belirtti. Ankara Valisi Vasip Şahin, kazada 4 kişinin öldüğünü 43 kişinin de yaralandığını açıkladı. Daha sonra Valilik'ten yapılan açıklamada ölü sayısının 7'ye yükseldiği ifade edildi.
Bu sabah saat 06.30’da Ankara YHT Garı’ndan Konya’ya hareket eden Yüksek Hızlı Tren (YHT) üst geçidin ayağına çarptığı iddia edilmişti. Ancak Valilik açıklama yaparak kazanın sebebini banliyö treni ile çarpıştığını duyurdu. Kaza sonrası kurtarma çalışmaları devam ederken Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi.
ANKARA VALİLİĞİ: YHT İLE BANLİYÖ TRENİ ÇARPIŞTI
Kazayla ilgili Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Ankara'dan Konya'ya giden YHT, banliyö treni ile çarpıştı" denildi.
ANKARA VALİSİ ŞAHİN: 4 KİŞİ ÖLDÜ, 43 YARALI VAR
Ankara Valisi Vasip Şahin kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı.
"Hızlı tren ile aynı yolda bulunan ve yol kontrolüyle görevli kılavuz trenin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Ekiplerimiz sevk edildi. 43 yaralı, 4 vatandaşımız ölü olarak enkazdan çıkarıldı."
ÖLÜ SAYISI YÜKSELDİ
Ankara Valiliği kazada biri makinist 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 3'ü ağır 46 kişinin de yaralandığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kazayla ilgili soruşturma başlattı.