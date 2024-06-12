Ankaralılar dikkat: Bazı yollar Kurban Bayramı boyunca kapalı olacak

Ankara

Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Kurban Bayramı tatili süresince vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için 11 Haziran Salı Günü saat 12.00'den, 24 Haziran Pazartesi günü saat 12.00'a kadar bazı yol güzergahlarında belirlenen kavşak noktalarının kapatılarak, trafik akışının transit olarak sağlanacağı ifade edildi.