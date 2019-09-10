Ankara’nın desteğiyle projeler hız kazandı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, şehirle ilgili projeleri yakından takip ettiklerini ve Ankara’nın da desteğini alarak hız kazandırdıklarını söyledi. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Melikgazi Danışma Meclisi Toplantısı’nda projelerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı’na katıldı. Görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda ortak aklı önemseyen ve dayanışmayı pekiştiren bu tür toplantıların önemini vurgulayan Büyükkılıç, Ankara’da Bakanlıklarda yaptığı görüşmeler sonucunda şehirle ilgili konularda tüm Bakanlıkların desteklerini aldıklarını söyledi.

İKİNCİ MİLLET BAHÇESİ GELİYOR

Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye Başkanları Toplantısı’nın ardından AK Parti Melikgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katılarak Büyükşehir Belediyesi’nin 150. Yılında hayata geçirilen ve geçirilecek olan projelerle ilgili bir sunum yaptı.

Sunuma Hava İkmal Millet Bahçesi ile başlayan Başkan Memduh Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi’nin Kayseri’ye yakışır prestijli bir çalışma olacağını, Ankara’da projelerle ilgili gerekli görüşmeleri yaptıklarını dile getirdi.

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanı ile yaptıkları görüşmeyle ilgili bilgiler veren Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet Bahçesi’nin yanı sıra Kocasinan’da yapacakları Keykubat Millet Bahçesi’ni de gündeme getirdiklerini söyledi.

YENİ RAYLI SİSTEM HATLARI

Yeni raylı sistem hatları konusunda da bilgi veren Başkan Büyükkılıç, “Belsin’den Mobilyakent’e ulaşacak 6,8 kilometrelik raylı sistemin yatırım programına alınmasını Cumhurbaşkanımız imzaladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gerekli ihale çalışmalarını başlattı. Ayrıca, Talas Anayurt hattının ihalesini de biz yapacağız. O süreç de hızla devam ediyor” diye konuştu.

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Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nin de hızla sürdüğünü ve üçüncü uygulama alanı için de hak sahipleriyle görüşmelerin devam ettiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Beydeğirmeni Besi ve Hayvancılık Bölgesi konusunda da Tarım ve Orman Bakanlığı’nı da yanlarına alarak süreci hızlandırdıklarını söyledi.

Kayseri turizm merkezi olacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bu projelerin yanı sıra Yüksel Ateş Engelsiz Çocuk Evi’ni VE Beyazşehir Sosyal Yaşam Merkezi’ni açtıklarını, Mustafa Kumlu Yaşlı Yaşam Merkezi ve Engelsiz Yaşam merkezi inşaatlarının hızla sürdüğünü, Hulusi Akar Bulvarı ile 15 Temmuz Caddesi’nin kesiştiği kavşakta düzenleme ve köprü çalışması yaptıklarını, Şehir Hastanesi önündeki üç yapraklı katlı kavşağın tamamlandığını ve dördüncü yaprağın çalışmalarına başladıklarını, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için iki sahanın yapımına başladıklarını ve bu sayıyı 10’a çıkaracaklarını, şehri ticaret ve sanayinin yanı sıra turizm merkezi haline getirmek için de yoğun çaba sarfettiklerini söyledi.