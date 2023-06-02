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Ankara'nın 'dişi' kuşu istifa etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye yönelik montaj kaset ve sahte belge soruşturması kapsamında aranan Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Fatma Yavuz, Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanlığı'ndan istifa ettiğini duyurdu.

10:12 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ankara Kuşu'nun eşi Fatma Yavuz istifa etti.

Ankara Kuşu'nun eşi Fatma Yavuz istifa etti.

Muharrem İnce hakkında yalan haber yayma ve iftira suçundan tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Fatma Yavuz Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa etiğini duyurdu. Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.





Ezgi Akgün Biber, istifasını şu ifadelerle duyurdu:

"Seçimler sona erdi ve millet sandıkta son sözünü söyledi. Başarı sonucunu herkes üstlenir. Fakat, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek sağlam bir duruş gerektirir. Siyaset büyüklerimize örnek olması umuduyla 'Yeter söz milletindir' diyerek yola çıktığım ve 6 Ekim 2022 tarihinde başladığım Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevimden istifa ediyorum."

Kadın Kolları GİK üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.





#Ankara Kuşu
#Fatma Yavuz
#Muharrem İnce
#Demokrat Parti
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