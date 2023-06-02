Ankara'nın 'dişi' kuşu istifa etti

"Seçimler sona erdi ve millet sandıkta son sözünü söyledi. Başarı sonucunu herkes üstlenir. Fakat, başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmek sağlam bir duruş gerektirir. Siyaset büyüklerimize örnek olması umuduyla 'Yeter söz milletindir' diyerek yola çıktığım ve 6 Ekim 2022 tarihinde başladığım Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevimden istifa ediyorum."