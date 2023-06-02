Ankara'nın 'dişi' kuşu istifa etti

Ankara Kuşu'nun eşi Fatma Yavuz istifa etti.
Muharrem İnce hakkında yalan haber yayma ve iftira suçundan tutuklanan "Ankara Kuşu" adlı Twitter hesabının sahibi Oktay Yaşar'ın eşi Fatma Yavuz Demokrat Parti Kadın Kolları Başkanlığından istifa etiğini duyurdu. Kadın Kolları Başkan Yardımcıları Ezgi Akgün Biber, Şilan Ulutaş, Amine İlknur Tombul ve Buse Köseren de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.
Ezgi Akgün Biber, istifasını şu ifadelerle duyurdu:
Kadın Kolları GİK üyeleri Durdu Demir ve Özlem Gökdemir de görevlerinden istifa ettiklerini açıkladı.