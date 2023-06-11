Ankara'nın sel felaketine bakanlık önlem adı: Bakan Koca ekiplerin gerekli müdahaleler için görev başında olduğunu açıkladı

Ankara'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Araçlar biriken sular nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.