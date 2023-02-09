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Ankara'ya getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor

Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan vatandaşlar, Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) getirilmeye başlandı.

21:14 . 9/02/2023 Perşembe
AA
Arşiv

Arşiv

Kahramanmaraş, İskenderun, Malatya ve Hatay'da evleri yıkılan 500 kişi, Valilik koordinasyonunda ilçede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezinde kayıtları yapıldı.

Ekiplerce acil ve kişisel ihtiyaçları karşılanan afetzedeler, daha sonra belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Esenboğa Mahallesi'ndeki Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Esenboğa Külliyesi içerisinde bulunan Çubuk Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu'na götürülüyor.

Ayrıca bölgeden gelen 51 kişi de ilçede yakınlarının yanına yerleştirildi.

Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, yurda yerleştirilen aileyi ziyaret etti.

Çubuk Belediyesi depremzedelerin geldiği yurtta kurduğu stantta çeşitli ikramlarda bulunuyor.


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#öğrenci
1 saat önce
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Ankara'ya getirilen depremzedeler KYK yurtlarına yerleştiriliyor
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