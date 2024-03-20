"Tren, her gün Ankara'dan 06.10, 12.25 ve 17.40 saatlerinde, Elmadağ'dan Ankara'ya ise 07.20, 13.30 ve 18.55 saatlerinde hareket edecek. Hareket saatleri vatandaşların ihtiyacına göre belirlendi. Seyir süresi ise 40 ila 45 dakika olacak. Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni sadece Kayaş İstasyonu'nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Tam parkur ücretini 55 lira, diğer istasyonlar için ise 40 lira olarak belirledik."