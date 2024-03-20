Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, demir yollarını devlet politikası olarak ele aldıklarını ve öncelikli sektörlerin en başında gördükleri bu alanda önemli atılımlar gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Uraloğlu, demir yolu projeleriyle Türkiye'nin dört bir yanını raylı sistem ağlarıyla bağladıklarına işaret ederek, son 22 yılda demir yollarında ciddi yatırımlarla, iyileştirme, yenileme ve kalkınma hamleleriyle Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini ve ana yurdu demir ağlarla ördüklerini belirtti.
"Vatandaşlarımız seyahatlerinde demir yollarını tercih ediyor"
Uraloğlu, mevcut tüm demir yolu hatlarının tamamen yenilendiğini, yüzde 60'tan fazlasının ise sinyalli hale getirildiğini kaydetti.
Demir yolları için 57 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleştirdiklerine dikkati çeken, Uraloğlu, 2002'de 10 bin 948 kilometre olan hat uzunluğunu 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini bildirdi.
Bilet fiyatı ne kadar?
Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni'nin 136 koltuk kapasiteli dizel setlerden oluşacağını bildiren Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı: