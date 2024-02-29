Hızlı tren Karadeniz'e uzanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü'nde düzenlediği basın toplantısında, yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getireceklerini söyledi. Ankara- Eskişehir, Ankara- Konya, Eskişehirİstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas hızlı tren hattını açtıklarını dile getiren Uraloğlu, "Şimdi hızlı tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız. Kırıkkale-Çorum- Samsun hızlı tren hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasında kara yoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizdedir. İnşallah bu yıl içinde onun da proje çalışmalarını başlatacağız" dedi.





SAMSUN CAZİBE MERKEZİ OLDU

Karadeniz Sahil Yolu'nun, bölünmüş yol olarak hizmete alınmasıyla birlikte hızla gelişmeye başlayan Samsun'un, gerek şehir içinde, gerekse transit ulaşımda trafik yoğunluğunun her geçen gün artan bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çeken Uraloğlu, "Bu nedenle Samsun'un büyüme hızına ve artan trafik yoğunluğuna bağlı olarak yeni projeler üretiyor, dev yatırımları hayata geçiriyoruz. 2002 yılından bu yana Samsun'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 73 milyar 391 milyon lira yatırım yaptık. 120 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 313 kilometreye çıkardık" ifadesini kullandı.





BİN 103 YATAKLI ŞEHİR HASTANESİ

Bakan Uraloğlu, Samsun'da 17 bin 200 metre uzunluğunda 123 köprü yaptıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Bu yıl sonuna kadar 421 metre uzunluğunda 4 köprü daha inşa etmeyi planlıyoruz. Samsun'un 553 metre uzunluğunda tek bir tüneli vardı, ona 2 bin 325 metre uzunluğunda 2 tünel daha ekledik. Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin sağlık alanındaki ihtiyaç duyduğu bin 103 yataklı Samsun Şehir Hastanesi'nin yapımı ile bağlantı yollarının yapımını da aynı anda yürütüyoruz."



