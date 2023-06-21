Ankara'yı sağanak vurdu: Yollar göle döndü iş yerlerini su bastı

Ankara
Başkentte öğle saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu. Çankaya, Altındağ, Mamak ve Keçiören ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Vatandaşlar suyu kendi imkanlarıyla tahliye etti.
Belediye ekipleri biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Sağanak nedeniyle Altındağ ilçesindeki Sarıgül Sokak'ta bulunan iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar iş yerlerindeki suyu kovalarla tahliye etti.