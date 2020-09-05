​Ankesörcü astsubaylar gözaltında

FETÖ’nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ’nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 7’si aktif görevde olmak üzere 27 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

BYLOCK’ÇULARA GEÇİT YOK

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 kişi yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ankara’da ayrıca FETÖ’nün sivil yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı verilen ByLock kullanıcısı 6 kişiden 4’ü gözaltına alındı.

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HÜCRE EVİNDEN ÇIKTILAR

Eskişehir’de FETÖ’nün askeri yapılanmasında yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Askeri okullardan ihraç edilen 6 şüpheli, saklandıkları evlerde yakalandı. Antalya’da ise FETÖ’nün hücre evlerine yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden K.Ç.’nin iki yıldır, R.Ç.’nin de bir yıldır arandığı belirtildi. R.Ç.’nin örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ve hemşireyken kamu görevinden ihraç edildiği belirtildi.

ADLİYE VE KADIN YAPILANMASI

Balıkesir merkezli 10 ilde, FETÖ’nün adliye yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonda, aralarında aktif çalışan icra müdürü, yazı işleri müdürü, infaz koruma memuru, mübaşirlerin de bulunduğu 15 zanlı hakkında gözaltı kararı alındı. Uşak merkezli 12 ilde de örgütün “kadın yapılanmasına” yönelik operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların çoğunluğunun Uşak Üniversitesi’nde öğrenim gördüğü öğrenildi.

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Otuz bir çuval malzemeyi ormana gömmüşler

Antalya’da ormanlık alanda gömülü 31 çuvalda FETÖ’ye ait materyal bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Kentte ormanlık alanda yapılan aramada, FETÖ/ PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından toprağa gömüldüğü tespit edilen 31 çuval örgütsel materyal ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 14 şüpheli hakkında işlem yapıldı.