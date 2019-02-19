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Ankesörcülerin yüzde 46’sı itirafçı oldu

FETÖ’nün havacı astsubayı Şükrü S. hakkında düzenlenen iddianameye göre, 677 ankesör operasyonunda 9 bin 352 örgüt üyesi gözaltına alındı. Bunlardan 3 bin 631’i tutuklandı. 5 bin 10 şüpheli hakkında denetimli serbestlik uygulanırken, hakkında işlem yapılanların yüzde 46’sı ise itirafçı oldu.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

FETÖ'nün TSK'daki kriptoları ile mahrem imamlarını deşifre eden ankesörlü-kontörlü telefon soruşturmaları kapsamında yeni davalar açılmaya devam ediliyor. Son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca havacı Astsubay Şükrü S. hakkında "FETÖ üyesi olmak" suçundan iddianame düzenlendi.

İRTİBATIN ÇIKMAMASI İÇİN KULLANDILAR

  • Ankesörlü telefon soruşturmalarına yol gösterecek kriterlerin de ilk kez girdiği iddianamede, TSK'daki kriptolara yönelik yapılan operasyonlardan dolayı FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ve örgüt mensuplarının huzursuzluk ve rahatsızlık duyduğuna dikkat çekilirken, bu durumun, sabit hat ve ankesörlü hatlarla iletişimin askeri mahrem yapılanmanın irtibat kurma yöntemlerinden biri olduğunu ortaya koyduğu belirtildi. Söz konusu haberleşme yöntemiyle mahrem imam ile asker arasında irtibatın HTS ile ispat edilmesinin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi.

3 BİN 631 KİŞİ TUTUKLANDI

Tüm Türkiye'de devam eden ankesör soruşturmalarıyla ilgili bilgiler de iddianamede yer aldı. Ankesör soruşturmaları kapsamında ilk operasyonun 31 Mart 2017'de gerçekleştirildiği belirtilirken, söz konusu tarihten 2018 Aralık'a kadar 76 ilde toplam 677 operasyon yapıldı. Operasyonlar kapsamında 9 bin 352 örgüt üyesi asker gözaltına alınırken, bunlardan 3 bin 631'i tutuklandı, 5 bin 10 şüpheli hakkında da denetimli serbestlik hükümleri uygulandı ve 553 kişi serbest kaldı. 735 şüphelinin de firari olduğu bildirilirken, hakkında işlem yapılanlardan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek itirafçı olanlarının oranının yüzde 46 olduğu aktarıldı. İtirafçı örgüt üyesi askerlerin beyanlarıyla onlarca mahrem imam deşifre edildi. Söz konusu tarihten bu yana da operasyonlar hız kesmeden devam ederken ankesör soruşturmalarına takılan çok sayıda asker gözaltına alındı.

ARAMA-TARAMA EKİBİNİN ÇOĞU FETÖ'CÜ

İddianamede ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde resmi görevi askeri üslerde teknik arama-tarama faaliyeti yapmak olan bir ekibin bulunduğu, söz konusu ekibin çoğunluğunun FETÖ'cü astsubaylardan oluştuğu aktarıldı.

  • Fişleme programı Rainbow
  • İddianamede, örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığı astsubay mahrem yapılanmasına ilişkin dikkat çekici ayrıntılar da yer aldı. Buna göre, havacı astsubay mahrem yapılanmasında yer alan asker şahısların bilgiler ile askerlerin görevli oldukları yerlerde edindikleri bilgilerin “Rainbow” isimli programa kaydedildiği belirtildi. Söz konusu programda askeri personelin kimlik ve sicil bilgilerin yer aldığı, sağ tarafta açıklama sütununda ise personelle alakalı o güne kadar elde edilen bilgilere ait notların bulunduğu anlatıldı. Birim tarafından “Rainbow” sistemine her ay yeni bilgilerin girilmesinin istendiği, bu amaçla örgüt üyesi askeri personele şifreli taşınabilir bellekler verildiği kaydedilirken, söz konusu belleklere asker şahısların elde ettikleri bilgilerin (çalıştıkları birimde yaşanan gelişmeler ve personeller hakkındaki bilgiler) işlendiği ifade edildi.

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