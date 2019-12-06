Gündem Ankesörde 952 itirafçı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Ankesörde 952 itirafçı

İstanbul’da yürütülen ankesör soruşturmalarında Kasım 2017’den bu yana gözaltına alınıp etkin pişmanlık hükümlerinden faydalananların sayısı 952’ye yükseldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK içerisine sızmış, halen deşifre edilemeyen ve aynı zamanda sabit hat-ankesör irtibatı olan örgüt mensuplarının tespitine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 29 Kasım 2017 tarihinden bugüne kadar yürütülen soruşturmada, toplam 19 farklı operasyon yapıldı. Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi çeşitli yerlerde kurulu kontörlü ve açık yerlerdeki ankesörlü hatlardan iletişim kuran 4 bin 501 şüphelinin tespiti gerçekleştirildi. Bu kişilerden darbe girişimi veya münhasıran terör örgütü mensubiyeti nedeniyle haklarında işlem yapılmayan 2 bin 829 asker hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

BİN 526 TUTUKLAMA

Söz konusu şüphelilerden 2 bin 467’si gerçekleştirilen operasyonlarla gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 625’i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp örgütle ilgili bilgi vererek serbest kalırken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedilen 327 şüpheli ise hakimlik önünde etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içi bilgi verdikleri gerekçesiyle adli kontrol şartıyla salıverildi. Böylece, sabit hat-ankesör soruşturmasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade veren itirafçı sayısı 952’ye yükseldi. “Ankesör” soruşturması kapsamında bugüne kadar bin 526 şüpheli de ‘’silahlı terör örgütüne üye olmak’’ suçundan tutuklandı.

Toplantıyı aksatan okuldan atılır

  • Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 23 ilde yürütülen “ankesörlü telefon soruşturması” kapsamında örgütün, askeri öğrencilere eğitim gördükleri dönemde yaptığı tehdit ve baskılara ilişkin detaylar yer aldı. İtirafçı olup savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.Ç, askeri okulda okurken kendisine baskı yapıldığını söyledi. Örgütten ayrılmak isteyenlere ya da örgüt toplantılarına katılmayanlara yönelik tehditlere de değinen H.Ç, okulun ilk yıllarında örgüt toplantılarını aksattığı için yarıyıl tatilinde Ankara’da gittiği bir toplantıda sözde imamlarından birinin “Neden sohbetlere düzenli gelmiyorsun?” dedikten sonra üstü kapalı olarak kendisini okuldan attırabileceklerini ima ettiğini anlattı.

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