Çocukları dağa kaçırılan Diyarbakır annelerinin, HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemine 4 aile daha katıldı. Çocuklarının dağa kaçırılmasında HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen ailelerin başlattığı oturma eylemine katılım artarak devam ediyor. Dün katılanlarla birlikte eylem yapan aile sayısı 24 oldu.

BENİM CİĞERİM YANMIŞ

Baba Mehmet Karaman evladına kavuşmayı bekliyor.

22 yıl önce 18 yaşındaki oğlu Ercan Karaman'ın PKK tarafından kaçırıldığını belirten baba Mehmet Karaman, bugüne kadar çocuğundan haber almadığını ifade etti. Karaman, "Ya cenazesini istiyorum ya da haber almak istiyorum. Oğlum dağa gitti, benim ciğerim yanmış. 22 yıl kolay değil" dedi.

KIZIM GERİ DÖN

Fatma Akkuş

Ailelere katılan Fatma Akkuş da kızı Songül Akkuş'un 5 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü, sosyal medyada kızının terör örgütüne katıldığına ilişkin görüntüleri izlediğini anlattı. Küçük yaşta kızının kandırıldığını vurgulayan Akkuş, "Partiye geldim, bana hiçbir bilgi vermediler. Hiç haber alamadım. Götürdüklerinde 15 yaşındaydı. Kızımı kandırıp götürdüler, 5 yıldır haber alamıyorum" ifadelerini kullandı. Akkuş, "Kızım geri dön, ne olursa olsun kızımsın, bağrıma basıyorum geri dön. Geri dönmesini istiyorum. Baban hastadır ne olur geri dön" diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

KIZIMLA KONUŞTUM

Diyarbakır'da HDP il binası önüne gelen Nihan Çiçek, 2015'ten bu yana haber alamadığı kızı Hatun (24) için oturma eylemine başladı. Kaybolduktan bir yıl sonra kızıyla telefonla görüştürüldüğünü, kendisine yaralandığını anlattığını söyleyen Çiçek, "Kızım yaralanmış bana telefonla ulaştılar, kızımla konuşturdular. Anne 'Beni kandırdılar' dedi" dedi.

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Onlar istese getirir

Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu, yeğenleri için eyleme başladı.

Van’da vatani görevini yaptığı sırada akrabalarını görmek için Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine giden ve buradan Erzurum’a giderken Lice ilçesi Fis Ovası mevkiinde PKK’lılar tarafından kaçırılan er Sedat Uslu’nun (28) teyzeleri Halime Şehitoğlu ile Macide Uslu da, eyleme katıldı. Halime Şehitoğlu ve Macide Uslu, Sedat’ın annesi olmadığı için HDP il binası önüne geldiklerini ve yeğenlerine kavuşmadan buradan gitmeyeceklerini söylediler. Macide Uslu, yeğeninden 5 yıldır haber alamadıklarını belirterek, "HDP'nin milletvekillerine seslenmek istiyorum, kendi çocukları Avrupa'da gezsin, bizim çocuklarımız da alıkonulsun. Bu Müslüman işi mi? Biz çocuklarımızı istiyoruz. Onlar isteseler, çocuklarımızı getirirler" diye konuştu.