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‘Anne’ demeyen eş kusurlu

Yargıtay, kayınbaba ve kayınvalideye ‘anne, baba’ diye hitap etmeyen kadının boşanma davasında ‘kusurlu’ olduğuna ilişkin kararı hukuka uygun buldu. Bursa 8. Aile Mahkemesi, kadını kayınvalidesi ve kayınpederine soğuk davrandığı, eşine karşı aşırı kıskançlık sergilediği ve evi terk ettiği gerekçesiyle tam kusurlu saydı.

04:00 - 4/08/2024 Pazar
Güncelleme: 05:43 - 4/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay, kayınvalide ve kayınbabaya hitap ile ilgili dikkat çekici bir karar verdi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalidesi ve kayınbabasına "anne ve baba" diye hitap etmeyen kadını boşanma davasında ağır kusurlu saydı. Dairenin kararına göre, eşinin, "anne ve babasına gereken saygıyı göstermediğini, anne, baba diye hitap etmediğini, küçük olayları dahi abartarak kendisine baskı kurduğunu ve kıskançlıklar yaptığını" belirten bir erkek, evlilik birlikteliklerinin temelinden sarsıldığını ileri sürerek boşanma davası açtı.


KADIN DA KARŞI DAVA AÇTI

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın, erkeğin iddialarının doğru olmadığını, eşinin kendisine ve çocuklarına vakit ayırmadığını, küfürlü mesajlar gönderdiğini, kendisini istemediğini belirterek, boşanmalarına karar verilmesini ve kendisine 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat verilmesini talep etti. Yargılamayı yapan Bursa 8. Aile Mahkemesi, davalı kadının kayınvalidesi ve kayınpederine "anne baba" şeklinde hitap etmediği, onlara karşı soğuk davrandığı, eşine karşı aşırı kıskançlık sergilediği, evi terk ettiği gerekçesiyle kadını tam kusurlu sayarak tarafların boşanmalarına, kadının tazminat taleplerinin reddine hükmetti.


İSTİNAF KARARI BOZULDU

İstinaf başvurusu üzerine kararı inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararında yer alan “evlilik birliği içerisinde kadının kayınvalidesi ve kayınpederine 'anne baba' şeklinde hitap etmediği” şeklindeki davranışın evlilik birliğini temelinden sarsacak şekilde kusur olmadığı gerekçesiyle tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmetti. Daire, kadının istinaf başvurusunun kısmen kabulüne karar verdi. İstinaf kararının temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kayınvalidesi ve kayınpederine "anne baba" şeklinde hitap etmeyen kadını boşanmada ağır kusurlu bularak istinaf kararının bozulmasına, tarafların boşanmalarına ilişkin kararın ise onanmasına karar verdi.


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