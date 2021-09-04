Anne direnişine yenileceksiniz: Evlat nöbeti üçüncü yılında
Diyarbakır’da evlat nöbetinde 3. yılına giren aileler, teröre karşı yürüyüş düzenledi. Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Annelerin isyanı PKK’yı yenecek”, “Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir” sloganları attı. STK temsilcileri ve vatandaşlar ailelere destek verdi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Evlat nöbetinde 3. yıla giren aileler, teröre karşı yürüyüş düzenledi. HDP İl binası önünde başlayan yürüyüşte anneler “Artık yeter söz annelerin”, “Anneler nöbette”, “Artık yeter bırakın evlatlarımızı” yazılı pankartlar taşıdı.
Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Annelerin isyanı PKK’yı yenecek”, “Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir” ve “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Türkiye’nin birçok ilinden evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da anneleri ziyaretinde konuştu. Yanık, “İnşallah bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Hem evlatlar ailelerine kavuşacak hem de bu terör belasını sonsuza kadar ortadan kaldıracağız. Biz kararlıyız ve inançlıyız” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Diyarbakır Anneleri’nin evlatları için tuttukları nöbette 3’üncü yıla girdiklerini belirterek sosyal medya hesabından destek paylaşımda bulundu. Soylu, “Silahları olmadan, şiddet uygulamadan terör örgütünün kimyasını bozan; cesur ve vakur duruşlarıyla, kaçırılan evlatlarını terör örgütünden bir bir söküp alan Diyarbakır Anneleri’nin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz ‘ve cehenneme sürüleceksiniz’” dedi.