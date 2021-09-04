​Anne direnişine yenileceksiniz: Evlat nöbeti üçüncü yılında

Evlat nöbetini 24 saat tutan ailelerden destek çağrısı: 3 Eylül'de tüm dünyayı ve Türkiye'yi buraya bekliyoruz

Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 724'üncü gününe girdi. Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine de başlayan anne ve babalar, basın açıklaması düzenledi.



Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını ve oğlu ile birlikte örgütün elinde olan tüm gençleri alana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirdi. 724 gündür anne ve babalar olarak nöbetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Elhaman, 'Gece gündüz, salgın demeden hep buradayız. Evlatlarımızı bekliyoruz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 3 Eylül'de bütün dünyayı, Türkiye'yi buraya bekliyoruz' dedi.



Sadece kendi evladı için değil, dağda olan bütün evlatlar için mücadele edeceklerini ifade eden Elhaman, 'Oğlumu, benden çalan partiden, HDP'den istiyorum. HDP'yi kapattık. HDP bizden kaçıp gitti. Hani mecliste 'kadın hakları, annelerin hakları' diyorlar, nerede bizim haklarımız. Bu çadırın yok olmasını istiyorlar. Getirsinler evlatlarımızı biz de buradan gidelim' dedi.