Gündem Anne direnişine yenileceksiniz Evlat nöbeti üçüncü yılında
DİYARBAKIR

Anne direnişine yenileceksiniz: Evlat nöbeti üçüncü yılında

Diyarbakır’da evlat nöbetinde 3. yılına giren aileler, teröre karşı yürüyüş düzenledi. Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Annelerin isyanı PKK’yı yenecek”, “Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir” sloganları attı. STK temsilcileri ve vatandaşlar ailelere destek verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Anne direnişine yenileceksiniz: Evlat nöbeti üçüncü yılında
Eylem sayesinde 32 aile terörün pençesinden kurtardıkları evlatlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi sürüyor. Evlat nöbetinde 3. yıla giren aileler, teröre karşı yürüyüş düzenledi. HDP İl binası önünde başlayan yürüyüşte anneler “Artık yeter söz annelerin”, “Anneler nöbette”, “Artık yeter bırakın evlatlarımızı” yazılı pankartlar taşıdı.

HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu
OYNAT 00:46
HDP önünde eylem yapan bir anne daha evladına kavuştu
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan evlatlarına kavuştu. Müjdeli haberi alarak Şırnak İl Emniyet Müdürlüğüne gelen anne Emine Üstek ve baba Ömer Üstek, 6 yıl sonra kavuştuğu oğulları Metin'e sarıldı, gözyaşı döktü. Yıllar süren ayrılıktan sonra oğluna kavuşan anne Üstek fenalık geçirdi, 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edildi. Duygusal anların yaşandığı buluşmada zılgıt çekildi, Anne Üstek, Kürtçe ağıt yaktı. Anne Üstek, oğluna kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

DİYARBAKIR’DAN BÜYÜK DESTEK

  • Ellerinde dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ve Türk bayrağı bulunan anneler, “Şehitler ölmez vatan bölünmez”, “Annelerin isyanı PKK’yı yenecek”, “Türk Kürt kardeştir PKK kalleştir” ve “Kahrolsun PKK” sloganları attı. Türkiye’nin birçok ilinden evlatları dağa kaçırılan anne ve babalar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da yürüyüşe destek verdi.

Evlat nöbetini 24 saat tutan ailelerden destek çağrısı: 3 Eylül'de tüm dünyayı ve Türkiye'yi buraya bekliyoruz
OYNAT 00:53
Evlat nöbetini 24 saat tutan ailelerden destek çağrısı: 3 Eylül'de tüm dünyayı ve Türkiye'yi buraya bekliyoruz
Çocuklarının PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 724'üncü gününe girdi. Eylemlerini 24 saat sürdürme kararı alan ve gece nöbetine de başlayan anne ve babalar, basın açıklaması düzenledi.

Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, oğlu Bayram'dan 4 yıldır haber alamadığını ve oğlu ile birlikte örgütün elinde olan tüm gençleri alana kadar eylemi sonlandırmayacaklarını dile getirdi. 724 gündür anne ve babalar olarak nöbetlerini sürdürdüklerini hatırlatan Elhaman, 'Gece gündüz, salgın demeden hep buradayız. Evlatlarımızı bekliyoruz. Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadele edeceğiz. 3 Eylül'de bütün dünyayı, Türkiye'yi buraya bekliyoruz' dedi.

Sadece kendi evladı için değil, dağda olan bütün evlatlar için mücadele edeceklerini ifade eden Elhaman, 'Oğlumu, benden çalan partiden, HDP'den istiyorum. HDP'yi kapattık. HDP bizden kaçıp gitti. Hani mecliste 'kadın hakları, annelerin hakları' diyorlar, nerede bizim haklarımız. Bu çadırın yok olmasını istiyorlar. Getirsinler evlatlarımızı biz de buradan gidelim' dedi.

HEP BERABER KAZANACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da anneleri ziyaretinde konuştu. Yanık, “İnşallah bu mücadeleyi hep beraber kazanacağız. Hem evlatlar ailelerine kavuşacak hem de bu terör belasını sonsuza kadar ortadan kaldıracağız. Biz kararlıyız ve inançlıyız” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, Diyarbakır Anneleri’nin evlatları için tuttukları nöbette 3’üncü yıla girdiklerini belirterek sosyal medya hesabından destek paylaşımda bulundu. Soylu, “Silahları olmadan, şiddet uygulamadan terör örgütünün kimyasını bozan; cesur ve vakur duruşlarıyla, kaçırılan evlatlarını terör örgütünden bir bir söküp alan Diyarbakır Anneleri’nin direnişi 3. yılına giriyor. Annelerin cesaretine yenileceksiniz ‘ve cehenneme sürüleceksiniz’” dedi.

Abone Ol Google News
Kaza sonrasıalkollü sürücüye dayak

Kaza sonrası
alkollü sürücüye dayak

​Çarptığı araçtaki 6 kişinin yaralanmasına yol açtı.
Cinnet getirip dehşet saçtı

Cinnet getirip dehşet saçtı

​Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldürdü.
Kimseden intikam almayız

Ankara'da<br>korku dolu gece

Ankara'da
korku dolu gece

​24 daireli apartmanın kolonları patladı.
İstanbul'da<br>fabrika yangını

İstanbul'da
fabrika yangını

​Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü.

Kamp için gittiler<br>korkup polisi aradılar

Kamp için gittiler
korkup polisi aradılar

​Dört genç beş saatlik çalışma sonrası kurtarıldı.
Altı fakültenin<br>adı değişti

Altı fakültenin
adı değişti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.