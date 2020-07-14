Annelerin feryadı PKK'yı bitirecek: HDP önündeki 316'ncı günde aile sayısı 138'e yükseldi

Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

İHA HDP önündeki eylemde 316'ncı günde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

3 EYLÜL'DEN İTİBAREN NÖBETTELER

Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere de çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

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14 AİLE EVLADINA KAVUŞTU

Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim ve Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan Ertaş terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 14'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 13 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.

DHA HDP önündeki eylemde 316'ncı günde ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

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AİLE SAYISI 138'E ÇIKTI

Sever Fidan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek, 2009'da 17 yaşındayken kaçırıldığını belirttiği oğlu Tayfur için oturma eylemine katıldı. Fidan ile birlikte evlat nöbetindeki aile sayısı, 138'e yükseldi. Oğluna kavuşmak umuduyla HDP binası önüne geldiğini belirten Fidan, "Oğlumu kandırıp, kaçırdılar. Buradaki anneleri gördüm, ben de onların yanına gelmeye karar verdim. Oğlumu aldılar, götürdüler. Peşinden gittim, bulamadım. Oğlumun dönmesini çok istiyorum. Oğlum beni duyuyorsa evine dönsün. Senin dağda olmanı istemiyoruz oğlum, evine dön gel" dedi.

İHA

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