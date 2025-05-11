Annelerin gözyaşları kurumadıkça rahat olamayız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda, “Istırabın pençesine düşen, binbir gaileyle hüzne boğulan, evlat acısı ve hasretiyle yanan annelerimizin göz pınarlarından akan yaşlar kurumadıkça elbette rahat olamayız, iç ve dış alemimizde kalıcı şekilde sükûnet ve mutluluğa ulaşamayız. Bu nedenle annelerimize her şeyin fevkinde hürmetle muamele etmeli, üzerimizdeki emsalsiz hak ve emeklerine müstahak olabilmenin bihakkın mücadelesini vermeliyiz” dedi.

Annelerin katıksız sevginin burcu, katkısız yüreğin huzur bucağı olduğunu vurgulayan Bahçeli şöyle devam etti: “Huzurlu anne huzurlu ailedir. Huzurlu aile de huzurlu insan ve millet demektir. Aile, milli ve manevi bekamızın son siperi, annelerimiz ise bu siperin muazzez güvenceleridir. Elleri öpülesi annelerimizin Anneler Günü’nü en iyi dileklerimle tebrik ediyor, başta kahraman şehitlerimizin emanetleri olan, bununla beraber yurdumun her köşesinde yaşayan annelerimizi yüreğimin en coşkun hisleriyle ve en halisane hürmetlerimle selamlıyorum.”