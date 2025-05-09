Devlet Bahçeli adını anmamıştı: MHP'den 'Özgür Özel' açıklaması

"Liderimiz, metaforik unsurları sıklıkla kullanır ve soyut kavramları somut hale getirerek ifadeyi güçlendirir ve böylece ülke sınırlarını aşan bir etki alanı oluşur. Kullandığı dil ve üslup nedeniyle Liderimiz Devlet Bahçeli milli kültürün en güçlü anlatıcısıdır. Merkezinde insan olan medeniyetimizin adalet, merhamet gibi iki temel özelliği vardır. Bu özellik dilimiz ve değerlerimizle kurulan ilişki çerçevesinde derinlik kazanarak birlik ve beraberlik içinde bugünlere gelmiştir. Çok şükür."