Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katıldı

"Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye için başlatılan sürece değerli katkılar sunmuştur. Bu değerler bizim için vasiyet anlamı taşıyor."

"Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye için başlatılan sürece değerli katkılar sunmuştur. Bu değerler bizim için vasiyet anlamı taşıyor."

Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye için başlatılan sürece değerli katkılar sunmuştur. Bu değerler bizim için vasiyet anlamı taşıyor. Türkiye onu hep barıştan kardeşlikten yana bir figür olarak hatırlayacaktır. Bu kişiliğinin ötesinde de entelektüel, dost, arkadaş kimliğiyle tanıyanların hatırlayacağı önemli bir şahsiyettir. Allah rahmet eylesin.