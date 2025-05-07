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Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katıldı

Devlet Bahçeli Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma törenine katıldı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
13:007/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlenen anma programı.
Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlenen anma programı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM'deki Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma programına katıldı.

TBMM Başkanı
Numan Kurtulmuş
ve MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli
TBMM'deki Sırrı Süreyya Önder için Meclis'te düzenlenen taziye programına katıldı.

Devlet Bahçeli tören çıkışı salonda bulunan Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını sevdi.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş programda,
"Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye için başlatılan sürece değerli katkılar sunmuştur. Bu değerler bizim için vasiyet anlamı taşıyor."
ifadelerini kullandı.


Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu ülkede barışın sağlanması, silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek için inisiyatif almış ve önemli misyonlar üstlenmiştir. Terörsüz Türkiye için başlatılan sürece değerli katkılar sunmuştur. Bu değerler bizim için vasiyet anlamı taşıyor. Türkiye onu hep barıştan kardeşlikten yana bir figür olarak hatırlayacaktır. Bu kişiliğinin ötesinde de entelektüel, dost, arkadaş kimliğiyle tanıyanların hatırlayacağı önemli bir şahsiyettir. Allah rahmet eylesin.


Ne olmuştu?


TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.


Kalp rahatsızlığı nedeniyle 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan Önder, geçirdiği ameliyatın ardından yaklaşık bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu.


Önder
"aort diseksiyonu"
tanısıyla ameliyat edilmişti. Aort damarının farklı sebeplerle yırtılması ve duvar içine kan dolmasıyla oluşan rahatsızlık, DEM Partili siyasetçinin durumunda ağır seyrediyordu.

Önder'in hayati tehlikesinin giderek arttığı ve nörolojik tablosunun ağırlaştığı, bunun sonucunda da çoklu organ yetmezliğine girdiği ifade edildi.



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