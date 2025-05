Terörsüz Türkiye sürecinde, geride kalan gün önemli gelişmeler yaşanmış; DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih süreciyle ilgili "PKK her an kongre kararı açıklayabilir, fesih kararı her an gelebilir. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.