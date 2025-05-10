Terörsüz Türkiye sürecinde, geride kalan gün önemli gelişmeler yaşanmış; DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK'nın fesih süreciyle ilgili "PKK her an kongre kararı açıklayabilir, fesih kararı her an gelebilir. Bu tarihi adımı önemle bekliyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

Açıklamanın ardından terör örgütü PKK da fesih kongresini 5-7 Mayıs tarihinde topladığını duyurdu. Örgütten yapılan açıklamada "PKK’nın 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacaktır" denildi.

DEM Parti, Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" sürecinin iki hafta içinde netleşeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Terörsüz Türkiye'ye destek: Tarihî bir adım olacak

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek verdi.

"Ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihî bir adım olacaktır." diyen Kılıçdaroğlu, "Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

"Gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır"

Kılıçdaroğlu, X paylaşımında şunları dile getirdi:

"Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakârca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine, dirliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü; hangi kökenden olursa olsun tüm annelerin yüreğini dağlamıştır.

Bu nedenle, terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz üniter yapısının korunması, toplumumuzun kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihî bir adım olacaktır.

Türkiye, sadece kendi sınırları içinde değil; Kıbrıs’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a, Kafkasya’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sözü olan, duruşu olan ve geleceği inşa etme kapasitesine sahip bir ülkedir.

Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır."



