Gündem Annesini kafasına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdü
3. SAYFA

Ümraniyede cinayet annesinin başına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdü

Annesini kafasına beyzbol sopasıyla vurarak öldürdü

Ümraniye'de başına sert bir cisimle vurulduğu belirtilen 45 yaşındaki Arzu Özkan evinde ölü bulundu. Beyzbol sopasıyla vurarak annesini öldürdüğü itiraf eden 17 yaşındaki T.Ö.'nün, "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay, sabah saatlerinde Esenevler Mahallesi Firuze Sokak 34 numarada Atalay apartmanında meydana geldi.

Bir çocuk annesi Arzu Özkan (45) sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri, kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze evden çıkarıldı. Arzu Özkan'ın erkek kardeşi uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Cenaze daha sonra cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Cinayeti itiraf etti

Baba ve oğlu ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki ifadesinde, annesi Arzu Özkan'ı beyzbol sopasıyla vurarak öldürdüğünü itiraf eden T.Ö., "Annem kız arkadaşımla ilişkime onay vermeyince sinirlenerek vurdum" dediği öğrenildi.T.Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Komşusunun üzerine basarak öldürdüğü çocuk toprağa verildi
GÜNDEM
Komşusunun üzerine basarak öldürdüğü çocuk toprağa verildi
Şartları belli oldu

Şartları belli oldu

​Aylık 388 lira taksitle 50 bin konut müjdesi.
Tüm seçenekler masada

Tüm seçenekler masada

ABD'nin F-35 tehdidine karşı Türkiye'nin B ve C planları da hazır.
Duygusal karar!

Duygusal karar!

İş dünyası ve tüketiciden gelen “faizi düşür” talebine yine kulak tıkadı.
PKK hedefleri yerle bir edildi

PKK hedefleri yerle bir edildi

​TSK, Irak'ın kuzeyinde hava harekatı düzenledi.
Yunan gazetelerine manşet oldular

Yunan gazetelerine manşet oldular

Cumhurbaşkanı: Meclis kürsüsünde Yunan'la aynı dili konuşup, Rum tezlerine sözcülük yapıyorlar.
VARsız tablo: Fark 4 puan

VARsız tablo: Fark 4 puan

Süper Lig'de dikkat çeken değişiklik.
Dünyanın en pahalısı

Dünyanın en pahalısı

​Sadece bir tane üretilen araç alıcısını bekliyor.
Derin çatlak

Derin çatlak

​Kral Selman ile Veliaht Prens arasında kriz büyüyor.

Parfüme kafa tutuyorlar

Parfüme kafa tutuyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından sipariş geliyor.

Anında kaldırıyoruz

Anında kaldırıyoruz

​YouTube yetkilileri, çocuklar için tehlike saçan Momo oyunuyla ilgili yenisafak.com'a konuştu.
Rüzgar tersine döndü

Rüzgar tersine döndü

​Bakan Albayrak: 318 firma konkordatodan çıktı.
Çiftçilere müjde

Çiftçilere müjde

Erdoğan: 3 milyar 716 milyon lira ödeme yapacağız.
Yüzde yüz katılıyorum

Yüzde yüz katılıyorum

Trump'tan senatörlere iki cümlelik Suriye cevabı.
İranla ortak operasyon olacak

İranla ortak operasyon olacak

Soylu, PKK'ya operasyon yapılacağını açıkladı.
Kendi rekorunu kırdı

Kendi rekorunu kırdı

Organize İşler Sazan Sarmalı'nın hasılatı belli oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.