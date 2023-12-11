Annesini öldürüp babasının yanına giderek cinayeti itiraf etti

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Mahallesi 7033 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen B.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle annesi Fazile Ç. (43) ile tartışmaya başladı.