Antakya'da kredi kartı dolandırıcısı tutuklandı

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan adli makamlarca hakkında verilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. adlı şahıs Antakya Büyükdalyan Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyet'teki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.