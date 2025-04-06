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Antakya'da kredi kartı dolandırıcısı tutuklandı

Antakya'da kredi kartı dolandırıcısı tutuklandı

08:076/04/2025, Pazar
IHA
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M.P. adlı şahıs Antakya Büyükdalyan Mahallesi'nde yakalandı.
M.P. adlı şahıs Antakya Büyükdalyan Mahallesi'nde yakalandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada kredi kartı dolandırıcılığı nedeniyle 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan adli makamlarca hakkında verilen 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P. adlı şahıs Antakya Büyükdalyan Mahallesi'nde yakalandı.


Emniyet'teki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#antakya
#kredi kartı
#hatay

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