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Bursa'da barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Bursa'da barakada çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

07:596/04/2025, Pazar
DHA
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Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanın içerisinde bulunan barakada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından ormana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Bursa Yıldırım'da başlayan yangın, saat 02.00 sıralarına Fidyekızık Mahallesi Erkan Sokak'ta ormanın içerisinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle ormana sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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