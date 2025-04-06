Komşular arasında kavga çıktı: 5 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Sakarya Serdivan'da Beşköprü Mahallesi 3167 Sokak'ta komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki taraf birbirine tabanca ile ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Y. Ö. ve O. Ö. ile V. Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yaşamını yitiren 3 kişi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.