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Site görevlisi aynı sitede oturan husumetlisini öldürdü

Site görevlisi aynı sitede oturan husumetlisini öldürdü

07:146/04/2025, Pazar
DHA
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Olay, Selçuklu'daki Royal Başkent sitesinde meydana geldi.
Olay, Selçuklu'daki Royal Başkent sitesinde meydana geldi.

Konya'da, site görevlisi Gültekin Y. (48), sitede oturan husumetlisi Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i (44), tüfekle ateş ederek öldürdü.

Konya Selçuklu'da site görevlisi Gültekin Y., sitede oturan ve aralarında husumet bulunan Vehbi Emre Alıcıoğlugil'i, otoparka girdiği sırada tüfekle ateş edip yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alıcıoğlugil, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alıcıoğlugil'in cansız bedeni de otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gültekin Y. ise olay yerinde polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



#konya
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