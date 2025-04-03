Eniştesini öldürdü: 12 yaşındaki yeğenini yaraladı

Konya'da akrabalarını ziyarete giden Selamet Lök, husumetli olduğu eniştesi Abdullah Sarıbaş ile sokakta karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet Lök av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. A.S. tedavisi sonrası taburcu edilirken, Abdullah Sarıbaş'ın cenazesi dün toprağa verildi.