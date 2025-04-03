Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
3. Sayfa
Eniştesini öldürdü: 12 yaşındaki yeğenini yaraladı

Eniştesini öldürdü: 12 yaşındaki yeğenini yaraladı

12:353/04/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet Lök'ü saklandığı evde yakaladı.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet Lök'ü saklandığı evde yakaladı.

Konya'da husumet yaşadığı eniştesi Abdullah Sarıbaş'ı av tüfeği ile vurarak öldüren, 12 yaşındaki yeğeni A.S.'yi de yaralayan Selamet Lök tutuklandı.

Konya'da akrabalarını ziyarete giden Selamet Lök, husumetli olduğu eniştesi Abdullah Sarıbaş ile sokakta karşılaşıp, tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Selamet Lök av tüfeğiyle Abdullah Sarıbaş'a ateş etti. Sarıbaş ile yanındaki kızı A.S. yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, kurtarılamadı. A.S. tedavisi sonrası taburcu edilirken, Abdullah Sarıbaş'ın cenazesi dün toprağa verildi.


TOPRAĞA VERİLDİ


Olaya ilişkin çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Selamet Lök'ü saklandığı evde yakaladı. Lök'ün ifadesinde; eniştesi ile aralarında ailevi sorunlar olduğunu ve kendisine husumet beslediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lök, tutuklandı.




#konya
#cinayet
#silah

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tüpraş temettü ödemeleri hesaplara geçiyor! 2025 Tüpraş temettü ödemeleri bugün yattı mı? İşte sorgulama ekranı