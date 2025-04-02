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Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile vurdu: 12 yaşındaki kızını yaraladı

Tartıştığı husumetlisini av tüfeği ile vurdu: 12 yaşındaki kızını yaraladı

17:392/04/2025, Çarşamba
DHA
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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da Selamet L., sokakta karşılaştığı husumetlisi Abdullah Sarıbaş (37) ile yanındaki kızı A.S.'yi (12) av tüfeği ile vurdu. Baba hayatını kaybetti, kızı yaralandı. Kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Konya'nın Meram ilçesinde husumetlisini tüfekle vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.


Alakova Mahallesi 15538. Sokak'ta, S.L, bir süredir aralarında husumet bulunan Abdullah Sarıbaş (37) ve kızı A. Sarıbaş'ı (12) tüfekle ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sarıbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi saklandığı evde gözaltına aldı.


Zanlının emniyette işlemleri sürüyor.



#Cinayet
#Konya
#emniyet

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