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Husumetli olduğu oğlunu vurarak öldürdü

Husumetli olduğu oğlunu vurarak öldürdü

08:281/04/2025, Salı
IHA
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Ahmet Ok ve Ayhan Ok
Ahmet Ok ve Ayhan Ok

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen olayda baba oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Manisa Turgutlu'da önceden husumetli olan Baba Ayhan Ok ile oğlu Ahmet Ok arasında çıkan kavgada baba Ayhan Ok, oğlu Ahmet Ok'u silah ile vurarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan Ahmet Ok yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlunu silahla vurarak öldüren baba Ayhan Ok polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.



#manisa
#turgutlu
#cinayet

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