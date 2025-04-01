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Bursa'da 4 gündür aranan genç adam ölü bulundu

Bursa'da 4 gündür aranan genç adam ölü bulundu

08:221/04/2025, Salı
AA
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Ailesi, Hüseyin Keskin için 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunmuştu.
Ailesi, Hüseyin Keskin için 4 gün önce kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 gündür kayıp olarak aranan 34 yaşındaki Hüseyin Keskin'in cansız bedeni bulundu.

Bursa Mahmudiye Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, ölen kişinin Hüseyin Keskin (34) olduğunu tespit etti. Keskin'in 4 gün önce evden ayrıldığı, kendisine ulaşamayan ailesinin polise kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. Cenaze, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



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